Tidligere landslagssjef Tor Røste Fossen er død

Den tidligere fotballtreneren, som sto bak England-seieren i 1981, ble 77 år gammel.

Fossen gikk bort mandag.

Han var Norges landslagssjef i fotball på herresiden mellom 1978 og 1987.

Røste Fossens høydepunkt som landslagssjef kom da Norge slo England for aller første gang i 1981. Den berømte landskampen på Ullevaal stadion endte med 2-1-seier.

NORSK LANDSLAGSHISTORIE: Roger Albertsen (nummer 6) scoret Norges første mål da de slo England 2-1 foran 23 000 tilskuere på Ullevaal i 1981. Hallvar Thoresen scoret Norges andre mål. Foto: , NTB scanpix

Det var kampen som fikk NRK-kommentatoren Bjørge Lillielien til å bryte ut i ordene som senere ble en del av norsk fotballhistorie: «Vi har slått England! England, kjempers fødeland. (...) –Your boys took a hell of a beating! Your boys took a hell of a beating! Maggie Thatcher: Norge har slått England i fotball!»

Les hele Lilleliens seierssitat i bunnen av saken.

Røste Fossen ble tidligere i sommer trukket frem som en av Norges mest betydningsfulle mannlige trenere i en stor VG-kåring.



Seriemester med Rosenborg

I sin aktive spillerkarriere ble Fossen som keeper seriemester med Rosenborg i 1967 og 1969. Han startet trenergjerningen ved å være spillende hjelpetrener under George Curtis en liten periode i RBK i 1970, og han jobbet under Nils Arne Eggen da trønderne vant både serie og cup i 1971.

Totningen var hovedtrener i Rosenborg mellom 1973 og 1974, og han ledet klubben til en cupfinale. Fossen trente Start til seriebronse i 1975.

I 1991 trente Røste Fossen Strømsgodset til cupgull sammen med Einar Sigmundstad.

Som norsk landslagssjef satt han nesten i et helt tiår. Fossen tok over 1. januar 1978 og ga seg 30. juni 1987. I denne perioden kvalifiserte Norge seg til sommer-OL i 1980 i Moskva, men deltok ikke på grunn av den vestlige boikotten av Sovjetunionen.

LANG TID SOM SJEF: Tor Røste Fossen takket for seg etter ni år som landslagstrener ved å slå Frankrike 2-0 på Ullevaal. Her får han blomster av fotballpresident Eldar Hansen. Foto: Jan Greve , VG

«Maggie Thatcher, can you hear me?»

Bjørge Lilleliens ikoniske utbrudd etter at Norge slo England 2-1 på Ullevaal:

«Der blåser han! Der blåser han! Norge har slått England 2-1 i fotball! Vi er best i verden! Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball!

Det er aldeles utrolig! Vi har slått England! England, kjempers fødeland – Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen, vi har slått dem alle sammen.

Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen, jeg har et budskap til deg: Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York: –Your boys took a hell of a beating! Your boys took a hell of a beating! Maggie Thatcher: Norge har slått England i fotball! Vi er best i verden!»