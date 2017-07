Thorstvedt reagerer på antatt King-pris: – Veldig rart

Erik Thorstvedt (54) tror Joshua King (25) kan havne i gamleklubben Tottenham. Men han stusser over prislappen som oppgis av britiske medier.

I slutten av forrige uke kom rapportene fra britisk presse om at Tottenham er klare til å sette inn støtet for å sikre seg den norske landslagsspissen.

Fått det med deg? King «fascinert» av Tottenham-ryktene

Ifølge The Telegraph skal Bournemouth ha satt en prislapp på 30 millioner pund, som tilsvarer drøye 325 millioner kroner, for mannen som scoret 16 Premier League-mål forrige sesong.

– Det er veldig mye. Jeg synes det er veldig rart for en spiller som ikke har scoret mål i mer enn én sesong. Jeg synes det høres rart ut, sier Thorstvedt til VG.

Lest denne? Mener King kan koste 450 millioner i sommer

Den tidligere landslagskeeperen, som har godt over 200 kamper for Tottenham på CV-en, har imidlertid troen på at overgangen kan bli til virkelighet. Bournemouth har nemlig nettopp signert den rutinerte spissen Jermaine Defoe, noe Thorstvedt tolker som et tegn på at de er åpne for å selge King.

– Det må jo være en grunn til at de hentet Defoe. For meg er det naturlig å tenke at de synes det er lurt å få inn penger for King nå. Dessuten er Tottenham ute etter en spiss ettersom Vincent Janssen har vært dårlig. Jeg tror King har imponert så mye at de tror han vil være en naturlig mann å signere, sier Thorstvedt.

Twitter-forvirring rundt Joshua King:

– Høres ganske fornuftig ut

Det er ingen lettvekter Bournemouth har signert i 34 år gamle Defoe. Bare seks spillere har scoret flere Premier League-mål i historien enn den tidligere Tottenham- og Sunderland-spissen, som har 57 landskamper for England under beltet.

Les også: Genk-sjef nekter å selge Sander Berge

Dessuten har Defoe et godt forhold til Bournemouth-trener Eddie Howe, som han spilte sammen med i Bournemouth tidlig på 2000-tallet.

– Bournemouth var veldig tidlig på banen og ville ha Defoe. Det kan føre til at King til og med ikke lenger vil være selvskreven på spissplassen i Bournemouth. Da vil det ikke være like vanskelig å dra til Tottenham, hvor han vil få en mindre rolle enn det han hadde forrige sesong, sier Thorstvedt.

Lest denne? King gjorde Klopp kvalm

Han påpeker at Tottenham skal spille i Champions League, og at det derfor vil være nok av kamper å vise seg frem på selv om King vil være reserve for stjernespissen Harry Kane. Dessuten trekker han frem lønnen – som trolig blir doblet ved en Tottenham-overgang – som en avgjørende faktor for at han tror King vil dit.

– Denne overgangen høres ganske fornuftig ut, egentlig. Jeg tror det kan bli noe av, konkluderer Thorstvedt.

Kaller denne King-filmingen «småflau»:

«Leo»: – En risiko

Skulle King bli Tottenham-spiller, vil han bli den syvende nordmannen som spiller for klubben. Fra før har Thorstvedt, Steffen Iversen, Espen Baardsen, Frode Grodås, Roger Nilsen og Øyvind Leonhardsen ikledd seg Spurs-trøyen.

Leonhardsen er ambivalent på spørsmål om han tror en King-overgang til Tottenham vil være en god idé.

SPURS-FORTID: Øyvind Leonhardsen takker for seg etter en solid kamp for Tottenham mot West Ham i september 2000. Foto: Jan Johannessen , VG

– Det er helt umulig å svare på. Jeg skjønner at det er attraktivt å få et tilbud fra en så stor klubb som har gjort det så bra, og han har kvaliteter til å gjøre det bra der. Men det er en risiko. Det er mye større konkurranse i Tottenham, det kan bli vanskelig, og man kan ende opp med å bli sittende på benken, sier den tidligere landslagsspilleren.

Han har troen på at King kunne blitt en Spurs-suksess om han hadde fått muligheten:

– Han har vist at han kan score mange mål på kort tid i Premier League, og det er det man blir målt på. Jeg har tro på at han kan gjøre det i en klubb som Tottenham, som spiller veldig offensiv fotball. Om timingen er riktig nå, vet jeg ikke. Men det er en fantastisk mulighet.