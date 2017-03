Tettey gjør som Skjelbred – gir seg på landslaget

Alexander Tettey (30) blir ikke med det norske landslaget videre. Lars Lagerbäck starter dermed trenerepoken for det norske landslaget med å miste to av sine største profiler.

Alexander Tettey har gitt beskjed om at han ikke blir med herrelandslaget videre. Ifølge ham selv tåler ikke kroppen belastningen med spill for både klubb- og landslag.

– Jeg skulle gjerne fortsatt på landslaget og dette handler ikke om manglende motivasjon, men kroppen tåler ikke belastningen med spill for både klubb- og landslaget. Jeg spiller to til tre kamper i uka for klubblaget, og sliter dessverre med at belastningen blir for stor når jeg i tillegg spiller landskamper. Jeg ville gjerne fortsette å spille for Norge, og sa derfor ja til en ny kvalik, men merker at det ikke lenger er forsvarlig, sier Alexander Tettey til fotball.no.

Han gjør dermed som Per Ciljan Skjelbred, som nylig annonserte at han trapper ned på landslaget for å tilbringe mer tid på landslaget.

– Jeg har forståelse for at Tettey ikke kan fortsette på landslaget når kroppen ikke tåler den totale belastningen. Det er synd, men det må vi forholde oss til. Det betyr at andre spillere får sjansen, sier landslagssjef Lars Lagerbäck i en pressemelding fra NFF.

Tettey har spilt 34 kamper for det norske landslaget, og scoret tre mål. Trønderen, som nå har rukket å bli 30 år gammel, fikk sin landslagsdebut i 2007, i en privatlandskamp på Ullevaal Stadion, da Norge møtte Argentina.

VG har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med Alexander Tettey.