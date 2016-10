Tarik trodde han skulle bli straffet. I stedet fikk han en klapp på skulderen.

SANDVIKA (VG) Tarik Elyounoussi (28) har flyttet fra Tyskland til Hellas. Det er kulturforskjell.

– Det er mer laidback, sier østfoldingen om tilværelsen i greske Olympiakos etter overgangen fra tyske Hoffenheim.

Han utdyper:

– I Tyskland må du komme i god tid til spillermøtene. I Olympiakos misset jeg på et møte. Jeg fikk det rett og slett ikke med meg.

Elyounoussi forteller at han ble nervøs for hvilke følger dette ville gi.

– Det var til og med en kampdag. Jeg tenkte at «nå blir jeg sikkert satt ut». Jeg gikk til treneren og sa at det ikke skulle skje igjen. Men han klappet meg i stedet på skulderen og sa at det ikke var noe problem. I Tyskland kunne jeg kanskje ha blitt satt ut av laget.

Les også: Var Høgmos «hærfører», nå kan han bli benkevarmer.

Per-Mathias Høgmo synes det er spennende å ha Elyounoussi tilbake i landslagstroppen foran VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan (lørdag) og San Marino (tirsdag)..

- Han kan brukes både som spiss i 4-4-2, og han kan bekle kantrolle både i 4-4-2 og i 4-3-3. Tarik er en anvendelig spiller, sa Høgmo på pressekonferansen onsdag – og utelukket ikke at Olympiakos-spilleren kan bli en joker.

Selv er Tarik Elyounoussi glad for å være tilbake for fullt igjen.

Les også: Høgmo ville ikke svare på spørsmål om egen fremtid

– Hvor mange skader har du egentlig hatt?

Han titter nedover beina sine og begynner å telle.

– En, to, tre…, fire…, fem, seks…

Les Sveas kommentar: Det blir tungt å fortelle at han er vraket.

– De kom etter hverandre. Typisk: Først fikk jeg en strekk på fremsiden av låret, den første strekken i min fotballkarriere. Det satte meg ut i fire-fem uker, så tok det to-tre uker å bygge seg opp igjen – så kom en ny skade.

Mer eller mindre hele sesongen ble spolert.

– Jeg spilte de siste fem matchene før jul, og oppkjøringen i januar, så ble jeg skadet igjen. Og var ikke tilbake for fullt før den siste kampen for sesongen.

Les også: – Typisk trøndersk å være best.

Nå har han tro på at klubb-byttet vil virke positivt.

– Noen ganger er det sunt å prøve noe nytt; nytt miljø, nye omgivelser, nytt land. Det gjør noe med deg.

– Og temperaturen er også bra?

– Ja, jeg er jo født i Afrika, så jeg klager ikke på varmen. Og det kan også være bra for å slippe flere skader. Her på Ullevaal måtte jeg trene med superundertøy!