Tarik Elyounoussi i gresk knipe: – Det har kommet litt brått på

SANDVIKA (VG) Tarik Elyounoussi (29) er ute i kulden i greske Olympiakos. Han utelukker ikke en overgang i løpet av uken.

– Det har vært noe interesse nå de siste dagene. Litt fra overalt egentlig, sier Elyounoussi til VG.

– Fra Tyrkia?

– Ja, det stemmer. Blant annet Tyrkia. Det har vært mye forskjellig. Det har kommet litt brått på, for jeg har to år igjen av kontrakten i Olympiakos og hadde tenkt til å spille meg inn på laget og delta i Champions League. Men så lenge overgangsvinduet er åpent, så vurderer jeg alle muligheter. Hvis det kommer noe spennende, så kan det skje ting, sier 29-åringen, som skal være i forhandlinger med tyrkiske Alanyaspor.

Den trøblete sommeren og de påfølgende overgangsspekulasjonene kom litt som lyn fra klar himmel for Tarik, som forrige sesong vant karrierens første seriegull og spilte en viktig rolle for Olympiakos med fire mål og to målgivende pasninger på 23 kamper.

Ny trener ga trøbbel

For i juni ble portugiseren Paulo Bento byttet ut med albaneren Besnik Hasi på trenerbenken til den greske storklubben. Siden har laget spilt seks offisielle kamper – samtlige uten Elyounoussi i troppen.

– Jeg ser at jeg har kommet litt for sent i gang. Vi fikk en ny trener, og de startet oppkjøringen tidlig. Ettersom jeg hadde vært på landslaget i juni, fikk jeg litt forlenget ferie. Da mistet jeg blant annet den første oppkjøringsperioden på ti dager i Østerrike, forteller han.

Da tok han en prat med sin nye trener.

– Han sa at ettersom jeg hadde kommet for sent inn, og at han ikke visste så mye om meg, så var jeg ikke et førstevalg. Han ba meg vise meg frem når jeg fikk muligheten, sier Elyounoussi.

Problemet var at han like etter pådro seg en skade i ankelen, som holdt ham ute av spill i tre uker. Og siden har han ikke spilt for Olympiakos, der landsmann Omar Elabdellaoui derimot er en fast mann.

– På sikt blir det uholdbart

Til tross for den ikke-eksisterende spilletiden valgte landslagssjef Lars Lagerbäck å ta ut Tarik til VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og Tyskland.

– Spilletid betyr en viss del. Men man kan også bedømme at en spiller er bedre enn det du kan erstatte ham med. Og Tarik er med fordi man gjerne vil ha noen ulike spillertyper i hver lagdel, og der synes jeg han er best blant den typen spiller, sier Lagerbäck.

Men han innrømmer at spilletiden kan bli et problem hvis situasjonen vedvarer.

– På sikt blir det jo uholdbart. Ett sted går det en smertegrense om en spiller ikke får spille. Er han helt i fryseboksen nede i Hellas, er det naturligvis best om han bytter klubb. Den ballen ligger hos ham, men vil han spille på landslaget, så må han få spilletid for klubben sin, sier landslagssjefen.

– Overgangsvinduet stenger på fredag. Kan han få lov til å forlate samlingen for å fullføre en eventuell overgang?

– Han må bestemme selv om det blir noen overgang nå eller ikke. Jeg vil ikke låse meg, men det skal være noe veldig, veldig eksepsjonelt om han skal forlate samlingen, sier Lagerbäck.

Tarik Elyounoussi forstår landslagssjefens krav om at han må spille mer for klubblaget sitt hvis han skal beholde plassen for Norge.

– Det er fullt forståelig. Det er viktig med en bra klubbhverdag, man må spille kamper. Vi får se hva som skjer, sier angrepsspilleren.