Tarik Elyounoussi foran comebacket: – Det absolutt verste jeg har opplevd

BERLIN (VG) Livet smiler til Tarik Elyounoussi (28) etter Olympiakos-scoringen i hatoppgjøret mot Panathinaikos. Han er på vei tilbake på landslaget etter sitt verste mareritt som fotballspiller.

Fredrikstad-spissen markerte seg med fire Bundesliga-scoringer for Hoffenheim i sesongstarten for to år siden. Men så forsvant Elyounoussi inn i en 19 måneder lang måltørke og har ikke vært på banen for landslaget siden i fjor sommer.

Erna møtte landslaget: Dro Johaug-spøk

Høsten 2015 skulle bli blytung. Den første alvorlige strekkskaden kom i oktober.

– Det var både veldig provoserende og frustrerende. Det absolutt verste jeg har opplevd som spiller. Jeg har aldri før vært skadet i mer enn maks to uker. Så fikk jeg alt på en sesong. I tillegg så slet laget voldsomt. Det var en stor nedtur både for meg og Hoffenheim.

Strekkskaden holdt ham ute i 5–6 uker og flyttet seg så til motsatt ben. Så kom en kneskade.

– Jeg var langt nede. Det var en tøff periode. Jeg slet med alt mulig rart, sier han.

NY START: Tarik Elyounoussi jubler sammen med Kostas Fortounis etter scoringen mot Astana i Europa League i oktober. Foto: Thanassis Stavrakis , AP

Han spilte Hoffenheims fryktelige sesongavslutning med 1-4-tap for Schalke 04. Klubben reddet seg så vidt unna nedrykk. Men Elyounoussi skjønte at tiden i Tyskland var forbi.

Den første tiden i Olympiakos har bydd på scoringer både i den greske ligaen og i Champions League. Sist søndag ble Panathinaikos senket 3–0 etter en Tarik-perle.

Fikk du med deg? Trodde han skulle bli straffet – fikk en klapp på skulderen

– Det kuleste jeg har opplevd på en fotballbane. Vanvittig. Folk sitter ikke stille på plassene sine, for å si det slik, beskriver han.

– Det har vært en fin start for meg. Olympiakos er en vanvittig stor klubb. Det er en sinnssyk interesse. Og så er det kult å være skadefri og ikke kjenne de småtingene som hele tiden var der i Hoffenheim.

Elyounoussi vil ikke ut med hva Olympiakos måtte ut med for å få ham til Pireus, men avviser at klubben fikk ham gratis. Moderklubben i Østfold har fått betaling.

– Jeg vet at Trosvik fikk penger og det er hyggelig, sier Elyounoussi som neppe tjener dårligere i Hellas enn i Tyskland. Det er tidligere antydet Omar Elabdellaouis kontrakt gir høyrebacken en årslønn på hele 20 millioner kroner. Nå har Elyounoussi gjort seg populær etter at lokaloppgjørene mot Panathinaikos, AEK Athen og PAOK er vunnet. Det skal vanke en stor bonus fra Olympiakos-presidenten til spillerne om laget vinner alle derbyene i sesongene.

Leste du? Her møter Høgmo Skjelbreds lykke

Men den første «bonusen» for Elyounoussi vil være å spille for Norge igjen. Den tidligere kapteinen har ikke startet en landskamp siden 5-1-tapet for Kroatia for halvannet år siden. Han var tilbake i troppen uten å slippe til mot Aserbajdsjan og San Marino i oktober.

– Jeg kjenner meg i bra form, har god selvtillit og har lyst til å bidra, sier han. Sommeren 2015 måtte han stå over EM-kvaliken mot Aserbajdsjan på grunn av gule kort, men måtte likevel stille som innbytter i en treningskamp mot Sverige. Det ble Elyounoussis foreløpig siste landskamp og spolerte en ferietur til Mexico.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Jeg måtte avbestille ferien og dra til Sardinia i stedet. Det var bitre følelser fra fruen hjemme. Hun hadde gledet seg til Mexico-turen. Men ikke fra meg. Det gikk jo bra til slutt, smiler han i dag.

Skjelbred om rollebyttet: – En utfordring

Tarik Elyounoussi ble tirsdag testet som spiss i par med Joshua King på treningen.

– Nå får vi så om Tarik spiller eller ikke. Men vi er helt avhengige av spillere som scorer til daglig. Det har vært veldig ustabilt det siste året. Tarik har meldt seg på. Derfor er han her. Han har scoret fra – riktig nok – høyre kantposisjon i Olympiakos, sier Per-Mathias Høgmo.