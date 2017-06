Sverige-helten Armenteros jublet til ære for sin norske lillebror

ULLEVAAL (VG) Samuel Armenteros (27) debuterte for Sverige, scoret mål – og jublet opp mot tribunen til sin norske lillebror Antonio (15).

Innbytteren feiret målet med å lage et hjerte av fingrene og signaliserte opp mot tribunen der lillebroren Antonio satt og fulgte stolt med.

– Det var til min lillebror som var her og så på meg, sier Armenteros.

Lillebroren bor på Kongsberg



Dermed var det i hvert fall én nordmann som syntes det var stas med svensk utligning ti minutter før slutt på Ullevaal.

– Det var den første matchen han så meg spille live. Vi har samme far, men han har norsk mor og bor her i Kongsberg. Så de kom hit for å se på kampen. Jeg tror de var ganske glade, sier den svenske debutanten.

Etter en eventyrsesong med 19 seriemål for Heracles Almelo i den nederlandske toppserien, kronet 27-åringen det hele med A-landslagsdebut og scoring etter bare 13 minutter på banen.

Halvbroren på Kongsberg er også glad i ballidrett, men fotball er ikke den største lidenskapen.

– Han spiller basket. Han er på vei til NBA nå, så det blir spennende. Om noen år kanskje, melder innbytterhelten med et smil.

ØDELA FESTKVELDEN: Den svenske debutanten Samuel Armenteros får gå opp helt alene på corneren. Headingen sniker seg inn under Ørjan Håskjold Nyland. Dermed har Norge fortsatt ikke slått Sverige på Ullevaal siden 1982. Den gang ble Tom Lund matchvinner. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Flere, deriblant NRK-ekspert Tom Nordlie, mener Ørjan Håskjold Nyland burde ha reddet utligningsmålet. Men Armenteros vil ikke si at det var en keepertabbe.

– Nei, den var såpass bra... Hehe. Nei, jeg var ikke overrasket over at den gikk inn. Det gikk ganske fort. Jeg tror målvakten kanskje ikke så utgangen på grunn av spillerne som sto foran ham. Hastigheten på ballen var ganske høy, og gresset var litt bløtt, så ballen gled litt i vei, sier målscoreren til VG – før han legger til med et lurt smil:

– Et fantastisk mål.

Ifølge Aftonbladet er en rekke klubber interessert i spissen som i en alder av 27 år har fått et slags gjennombrudd.

– Det ringer klubber fra alle verdens hjørner om Samuel. Fem-seks klubber har vist konkret interesse, og et par klubber har de siste dagene sendt offisielle bud til Heracles. Interessen blir ikke noe mindre etter målet mot Norge, sier agent Fredrik Risp til den svenske avisen.

