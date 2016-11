GARDERMOEN (VG) Fotballpresident Terje Svendsen (60) uttrykte skuffelse over resultatene i høst, og er klar på hva den neste tiden skal brukes til: Evaluering.

– Vi i styret skal ha en evaluering. Vi har sagt at vi skal bruke landslagspausen på å evaulere, og den evalueringen har allerede toppfotballsjef Nils Johan Semb satt i gang.

Styret skal evaluere Høgmo i samarbeid med Semb



Allerede etter tapet borte mot Aserbajdsjan på forrige landslagssamling gikk Svendsen ut og fortalte at Høgmo skulle evalueres. På Gardermoen i ettermiddag gikk fotballpresidenten litt mer detaljert til verks om hva som skal skje foran en nokså aggressiv presseflokk.

– Den vil både være tilbakeskuende og fremadskuende. Vi må ha nesen frem mot 2020, sa Svendsen, som var tydelig på at resultatene bakover i tid ikke var gode nok.

TID FOR EVALUERING: Terje Svendsen ville ikke si noe om hvorvidt Per-Mathias Høgmo kommer til å fortsette som landslagssjef etter nok et tap. Her er han ved ankomst Gardermoen sammen med NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik (t.v). Foto: Fredrik Solstad , VG

– Vi har all grunn til å både være skuffet og lei oss. Både når det gjelder i går og i kvalifiseringen ellers.

– Vi hadde mål om å gjøre det bedre de første fire kvalifiseringskampene, erkjenner fotballpresidenten.



Svendsen ble utfordret på om 2018-VM var en drøm man nå kunne glemme.

– Det er fortsatt en teoretisk mulighet for å bli nummer to, men må erkjenne at den er veldig teoretisk og henger i en tynn tråd.

Høgmo ba om pressefri



Høgmo sa senest i går at han forbereder seg på å være landslagssjef også da Nord-Irland er motstander i mars. Ved avreise fra flyplassen i Praha lørdag morgen ga han via pressesjef Svein Graff beskjed om at han ikke ønsket å gjennomføre det sedvanlige «dagen derpå»-intervjuet.

Høgmo virket sterkt preget og en smule resignert etter tapet for Tsjekkia fredag kveld, men virket ved godt mot før flyet tok av mot Oslo.

På spørsmål fra VG om NFF allerede har snakket uformelt med potensielle erstattere for Høgmo, svarer Terje Svendsen:

– Nei, nei.

Dermed vil fokuset både på Høgmo og ledelsen i NFF vedvare frem til den varslede evalueringen er ferdig. Svendsen gjør det klart at det kun er landslagssjefens jobb som skal vurderes i denne omgang.

– Nå er det A-treneren for herrer som skal evalueres, det er prosessen vi skal ha i denne landslagspausen.

2-1-tapet mot Tsjekkia fredag kveld gjorde veien til VM i Russland 2018 lang.

Per-Mathias Høgmos menn er nummer fem i gruppe C, fire poeng bak Nord-Irland og Aserbajdsjan, og to poeng bak fredagens overmenn fra Tsjekkia.

