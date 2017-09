Stefan Johansen stråler før landslagssamlingen

Stefan Johansen scoret og ble kåret til banens beste i Fulhams 2-1-seier over Queens Park Rangers.

Etter 85 minutter i London-derbyet scoret Johansen Fulhams 2-0-mål, som ble svært avgjørende ettersom Queens Park Rangers reduserte på overtid.

Også i forrige serierunde scoret Stefan Johansen, da med et vakkert frispark til 2-1 i 3-1-seieren over Nottingham Forest.

Sky Sports kåret Norges landslagskaptein til banens beste og ga han åtte på børsen etter triumfen mot QPR.

– En fantastisk kamp på midtbanen av Johansen, som skapte flere sjanser for Fulham før han selv scoret deres svært viktige andre mål, skriver Sky Sports i beskrivelsen.



Landslagets assistenttrener, Per Joar Hansen, fulgte kampen og var helt enig i at nordmannen var banens beste spiller.

– Han var utrolig involvert i Fulhams offensive spill. Han skapte sjanser, gjorde gode løp og hadde en rekke gode involveringer. Han ble kåret til man of the match, og det skjønner jeg godt, sier Hansen til VG.

Offensiv rolle i Fulham

Uken før landslagssamlingen, hvor Norge skal møte San Marino og Nord-Irland, viser dermed Johansen lovende takter. I tillegg til scoringen, var det kun upresise avslutninger som hindret Johansen fra å servere to målgivende pasninger.

SCORING: Stefan Johansen feirer 2-0-scoringen i fredagens kamp. Foto: Tony O'brien , Reuters

– Og hvis man tenker frem mot Nord-Irland-kampen, så var det jo flere involverte som spilte i går. Det var en norsk og to nordirske landslagsspillere, sier Perry, og sikter til Oliver Norwood og Conor Washington i tillegg til Johansen.

Norwood spilte midtbane for Fulham, mens angriperen Washington scoret QPRs reduseringsmål på overtid.

For Fulham har Johansen en noe mer offensiv rolle enn han bruker å ha på landslaget. I London-klubben spiller Johansen sentralt i den offensive treeren i 4-2-3-1.

– Stefan er en lojal spiller, og han bekle mange roller i midtbaneleddet. Han kan spille dypt i en ankerrolle, han kan spille i en treer, som en av to sentrale og offensivt på midtbanen. Når vi spiller med to på midtbanen vil han også få muligheter til å bidra fremover, påpeker Hansen.

Den tidligere Strømsgodset- og Celtic-spillere spilte ikke landskampen mot Tyskland, en kamp Lars Lagerbäck beskrev som sin verste på trenerbenken.

– Han har slitt med en lyske, og vi lot han sto over mot Tyskland. Men han må spille med litt smerter. Så det er viktig at han får restituere godt gjennom kampene. Championship er jo tøft, hvor det spilles 46 kamper i tillegg til landslagskamper, men de har tydeligvis gjort en god jobb i Fulham siden sist landslagssamling, avslutter Per Joar Hansen.