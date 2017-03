LONDON (VG) Lars Lagerbäck har ikke bestemt seg. Men Stefan Johansen (26) blir kaptein om Davy Wathne (67) får det som han vil.

– Det ville vært en stor ære, men jeg kommer til å bidra som jeg alltid har gjort. Uansett om jeg har bindet eller ikke, sier Johansen selv til VG.

Lars Lagerbäck avkreftet tirsdag at han ennå har snakket med den som blir hans kaptein mot Nord-Irland søndag. Landslagssjefens avgjørelse blir offentliggjort onsdag eller torsdag.

– Vi får se. Det er opp til treneren. Det er mange kandidater sånn som jeg ser det, sier Stefan Johansen.

Davy Wathne har sett 260 fotballandskamper siden 1961. TV 2-reporteren er ikke i tvil.

– Jeg er enig med vår ekspert Jesper Mathisen som mener at Stefan Johansen bør bli ny kaptein. Jeg synes mye taler for det. Han har den riktige personligheten, statusen og rollen på banen. Et naturlig valg, sier Wathne til VG.

Han legger ikke skjul på at han har fått en spesiell forkjærlighet for finnmarkingen i Fulham etter også å ha møtte Stefan Johansen og hans familie privat i London i løpet av denne sesongen.

– Han er en befriende ærlig, skvær og direkte fyr. Jeg er veldig svak for ham, sier Wathne.

Her takler Stefan Johansen utfordringen fra Lars Lagerbäck før treningen tirsdag. Saken fortsetter under videoen.

Stefan Johansen har vært gjennom en tøff tid på banen etter at han ble kåret til årets spiller i skotsk fotball i 2014/15-sesongen. Det siste året i Celtic ble ikke like bra og starten i Fulham svarte ikke til forventningene.

Johansen ble byttet ut etter en drøy halvtime i debuten og ble også vraket fra startoppstillingen da Norge møtte Aserbajdsjan i fjor høst.

– Da må man bite tennene sammen og kjøre på enda hardere. Det er bare å gjøre det beste ut av det. Jeg har en fantastisk familie rundt meg som er til god hjelp når det er tøft. Det er til stor hjelp. Det ordner seg som regel, sier han med et smil.

Alt har snudd med syv scoringer og mye godt spill i engelsk Championship. Fulham ligger ett poeng unna playoff for Premier League etter at de tapte for Wolverhampton hjemme sist helg. Unødvendig ifølge Johansen.

Det virker også som Stefan Johansen har funnet tonen med Lars Lagerbäck. Da laget samlet seg i ring foran tirsdagens trening var det nettopp Johansen som hadde ordet. Han har fått sansen for den nye landslagssjefen – ikke minst på grunn av humoren.

– Selvfølgelig skal vi være seriøse. Han er profesjonell som bare det, men slår av en spøk. En utrolig fin trener, sier Stefan Johansen.

Så gjenstår det å se hvem Lagerbäck velger.