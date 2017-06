Stefan Johansen giftet seg med Pernille (26) – stjerne på gjestelisten

Den nederlandske fotballstjernen Virgil van Dijk (25) reiste fra Liverpool-spekulasjonene og til Bodø for å se Stefan Johansen (26) gifte seg med barndomskjæresten Pernille.

Johansen giftet seg i Bodø Domkirke lørdag ettermiddag, og Avisa Nordland melder om «et storslagent bryllup». Blant gjestene fra fotballverden kom Celtic-spiller Nir Bitton, Jo Inge Berget, Anders Konradsen og ikke minst Virgil van Dijk.

– En av mine beste venner



Nederlenderen og Johansen kjenner hverandre svært godt fra tiden i Celtic, og har svært god kontakt etter at nederlenderen forlot Skottland til fordel for Southampton og Premier League sommeren 2015.

– En av mine beste venner. En fantastisk fyr, har Johansen sagt om van Dijk til TV 2.

– Vi ferierer ofte sammen – min familie og hans. Det er en fantastisk fyr og en sinnssykt bra fotballspiller. Vi er gode kompiser. Begge damene trives bra sammen. Jeg har barn, han har to barn. Vi trives på ferie sammen, uttalte landslagskapteinen til kanalen.

GJESTER OG VERT: Nir Bitton (venstre), Virgil van Dijk (midten) og Stefan Johansen, her sammen før en Celtic-kamp i 2015. Foto: Graham Stuart , Reuters

Sterk Liverpool-interesse



Virgil van Dijk har ikke vært hvem som helst de siste månedene. Han har i engelske tabloider vært linket til nesten hvert eneste topplag i Premier League.

Det gikk så langt at Southampton ba om etterforskning av Liverpool for å ha henvendt seg «ulovlig» mot deres midtstopper. Jürgen Klopp & co. svarte kort tid senere at de droppet interessen overfor, men trolig er ikke siste ord skrevet om van Dijks neste stoppested i karrieren.

Overgangsspekulasjonene hindrer ham i hvert fall ikke å feire Johansens store dag – etter en meget god sesong i Sør-England.

Valgte Bodø

Stefan Johansen møtte Pernille Johansen på Hunstad ungdomsskole i Bodø da han flyttet til byen for å satse på fotball. De har vært sammen siden og vært samboere i ti år.

Johansen har ifølge Avisa Nordland holdt kortene tett til brystet hva angår bryllupet. Bare én gang tidligere har han uttalt seg om den store dagen overfor avisen.

– Pernille er derfra og jeg har mye familie og venner i Bodø. Så lenge været er bra, er det utrolig fint i Bodø. Forhåpentligvis er jo dette noe man gjør bare en gang i livet, og det er noe jeg virkelig ser frem til, har han sagt. Et hotell i byen er leid for anledningen, hvor festen for et hundretalls gjester fortsetter lørdag kveld.

Sterk sesong



26-åringen kan også ta ferie med god samvittighet. Johansen startet august 2016 med å bli pappa til en liten jente. Deretter flyttet han fra Skottland og Celtic til London. Der har han tatt Fulham og Championship med storm etter overgangen i fjor sommer.

Etter en litt trå start i Fulham løsnet det for alvor. Johansen spilte 36 kamper og scoret 11 mål fra sin midtbaneposisjon. Det endte med play off til Premier League, men der kom London-klubben til kort. Mellom slagene på klubblaget ble han i våres tildelt kapteinsrollen av landslagssjef Lars Lagerbäck.

Lørdag toppet han en god sesong med å gifte seg med barndomskjæresten.