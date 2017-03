Stefan Johansen er Norges nye kaptein

LONDON (VG) Stefan Johansen (26) får ansvaret med å lede det norske landslaget på banen.

Det slår TV 2 fast onsdag. Basert på dagens treningsbilder fra London virker det heller ikke å være tvil.

Landslagssjef Lars Lagerbäck skal etter planen offentliggjøre hvem som får det ærefulle oppdraget overfor pressen litt senere i dag.

Svensken har imidlertid vært klar på at det er spillerne som først skal få vite ledelsens valg. Bildene fra dagens trening på Fulhams treningsfelt i London viser at det etter alle solemerker blir Stefan Johansen.

Etter at Lagerbäck først hadde samlet gruppen før trening begynte alle spillerne å klappe. Deretter vanket det klem fra både Mats Møller Dæhli og Rune Jarstein.

SAMLET FØR TRENING: Trenere og spillergruppen utveksler noen ord før onsdagens økt. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– En stor ære



Landslagets kommunikasjonssjef, Svein Graff, henviser på sin side til pressekonferansen onsdag ettermiddag, og sier at han ikke var til stede under seansen der spillerne klappet for Johansen.

Men alt tyder på at Fulham-spilleren blir Per Ciljan Skjelbreds arvtager. Det er en rolle Johansen er klar for.

– Det ville vært en stor ære, men jeg kommer til å bidra som jeg alltid har gjort. Uansett om jeg har bindet eller ikke, sa Johansen selv til VG tidligere i dag.

– Vi får se. Det er opp til treneren. Det er mange kandidater sånn som jeg ser det, uttalte han.

Davy Wathne er også på plass i London. Han har sett 260 fotballandskamper siden 1961. TV 2-reporteren er ikke i tvil.

– Jeg er enig med vår ekspert Jesper Mathisen som mener at Stefan Johansen bør bli ny kaptein. Jeg synes mye taler for det. Han har den riktige personligheten, statusen og rollen på banen. Et naturlig valg, sa Wathne til VG.