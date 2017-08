Spiller og ekspert må forstå hverandres roller bedre

Kommentar SANDVIKA (VG) Med 97 landskamper på baken, tar tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt seg den frihet å nevne ordet «flaks» når det gjelder sesongen Joshua King nettopp var gjennom. King reagerer. Og dermed er debatten om fotballekspertenes rolle i gang – igjen.

«Flaks er det mest undervurderte i fotball», har tidligere landslagssjef Egil Olsen alltid ment. Drillos analyserte alt han kunne. Men for stolpe inn eller stolpe ut, det han kalte «flaks» eller «uflaks», der måtte selv Drillo melde pass.

Men en påstand om flaks kan lett provosere. Joshua King (25) hadde en fantastisk sesong for Bournemouth i Premier League 2016/17. På 31 starter, scoret King 16 ligamål.

Tidlig debut

Alle de syv spillerne som scoret flere mål enn han, de spilte på (tabellmessig) bedre lag enn King. Nordmannen var med rette stolt, fikk masse ros – og hadde det gjennombruddet mange har ventet på, helt siden han debuterte for Manchester United, 17 år og 251 dager, høsten 2009.

Nå har han skrevet kontrakt med Bournemouth ut 2021.

Endelig hadde norsk fotball noe/noen å være litt stolte av: Et norsk flagg sto bak navnet på en av toppscorerne i den mest populære ligaen i verden.

EKSPERT: Erik Thorstvedt, 97 landskamper. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Men i vår/sommer kom et nytt analyseverktøy. Ikke bare beregner det hvor mange mål en spiller egentlig skulle scoret, ut fra hvor store sjansene var, men verktøyet tar også for seg om spilleren har vært heldig i noen av tilfellene.

Flaks?

Erik Thorstvedt (54), med bakgrunn i Tottenham (173 ligakamper), pirker borti dette i en analyse i TV 2s studio. Og noe av konklusjonen hans er at King var litt heldig forrige sesong. Thorstvedt bruker ordet «flaks».

Det liker ikke fotballspillere å høre. Ikke så mange andre heller. Uten sammenligning for øvrig: Jeg blir alltid litt irritert når folk påstår at jeg har flaks som har den jobben jeg har. De aner ikke hva som ligger bak, det samme King både tenker og sier når han hører fotballeksperter som uttaler seg.

Provoserende

Eller «såkalte fotballeksperter» som veldig mange sier og skriver. Det er noe provoserende med eks-spillere eller andre oppnevnte mennesker som skråsikkert mener noe om fotballspillere. De fleste som får kritikk uttaler ofte at de ikke bryr seg. Hvor sant det er, det er umulig å vite.

Men det som er sant, det er at det sårer ekstra når kritikken kommer fra tidligere spillere, kanskje har de vært lagkamerater en gang. Men nå er rollene endret. Likevel velger mange å la være å debattere. De orker ikke, for de vet at det blir mer støy.

Det gjorde ikke Joshua King. Han rev omtrent hele ekspert-korpset ned fra scenene ved å påstå at vi/de var «betalt for å snakke tull». Og det må han få lov til å mene. Og de må vi tåle. Noe av det verste jeg vet er fotballeksperter som ikke tåler å bli motsagt.

Tilfellet Skjelbred

Men hårsårheten er stor – begge veier. Fotballspillere føler ofte at kritikken blir for massiv når det går dårlig, at alt er svart eller hvitt, at de sjelden er så gode som de får kred for – og like sjelden så dårlige som de får kritikk for.

Og får ekspertene/journalistene litt kritikk tilbake, så har det skjedd mer enn én gang at telefonen plutselig er avslått, for å si det pent. Og det holder selvsagt ikke.

Dette var heller ikke første gangen Thorstvedt uttalte seg om King.

Per Ciljan Skjelbred ble så lei negativiteten rundt landslaget, at det var et av punktene for hvorfor han ga seg med Per-Mathias Høgmos exit. Fotballspillere er som de fleste andre mennesker: Noen er hårsåre, andre tåler masse kritikk.

I størst mulig grad handler det om å forstå hverandres roller. Jeg tror det er der det største problemet i konflikten mellom spillere/trenere og fotballeksperter/journalister ligger. Jeg har jobbet med fotball på nasjonalt nivå i 32 år. På den tiden har jeg, kanskje, møtt 8-10 personer som forstår hva jeg egentlig driver med.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Fint at han deltar

Joshua King mener at fotballekspertene i hvert fall ikke forstår hva han egentlig driver med, og reagerer på ordet «flaks» i en sesong som brakte han opp blant de beste spissene i en av de beste ligaene i verden.

Det skal han få lov til.

Jeg må innrømme at jeg forstår han godt også. Trolig ville jeg ha reagert selv.

Og fotball er stort sett ufarlig å diskutere.

At Norges største mannlige fotballstjerne deltar i debatten er strålende.

Tenk så kjedelig det hadde vært med «ingen kommentar», eller avslått telefon - der også.