Solskjær sier nei til Norge-samtaler: – Jeg blir i Molde

Ole Gunnar Solskjær bekrefter selv at han ikke er aktuell for den norske landslagsjobben.

Solskjær møtte pressen etter Moldes trening torsdag. Der offentliggjorde han sin avgjørelse om å fortsette som Molde-trener, skriver NRK og Romsdal Budstikke.

– Vi har lagt planer for sesongen her, hentet inn trenere og spillere, og gitt dem mitt ord på at jeg blir i Molde. Og da blir jeg her, sier Solskjær til NRK.

Dempsey: – Strålende

Signeringen av Mark Dempsey som ny Molde-trener, mens Solskjær går inn i en ny managerrolle, er en av grunnene til at Solskjær ikke ønsker videre samtaler med NFF. Han forteller at han ikke kan «stikke av selv».

– Vi har startet et løp her som vi skal fortsette med, sier Solskjær, som informerte toppfotballsjef Nils Johan Semb om sin avgjørelse over telefon torsdag morgen.

– Jeg visste ikke at han hadde fått tilbudet, men hvis det er sant at han har sagt nei så er jo det strålende. Jeg har akkurat kommet til Molde for å jobbe med Solskjær, og ser frem til å gjøre det de neste årene, sier Molde-trener Mark Dempsey til VG.

Onsdag kveld kom det frem at Norges Fotballforbund hadde bedt Molde om tillatelse til å holde samtaler med Ole Gunnar Solskjær om den ledige jobben som norsk landslagssjef.

Fra før har også Ståle Solbakken gjort det klart at han ikke ønsker videre samtaler med NFF om landslagsjobben.

Det betyr at amerikaneren Bob Bradley akkurat nå er den eneste kjente kandidaten som ikke har brutt samtalene om Norge-jobben.

VGs kommentator: Prøv Solbakken igjen

– Jeg tenker at NFF vil legge frem dette som at det har vært sonderinger, og at de ikke har gått i reelle forhandlinger. Nå er det ikke mange norske navn igjen på lista over aktuelle kandidater. Da må man til lista over utenlandske navn. Da spørs det hva man kan få, sier VGs fotballkommentator Knut Espen Svegaarden.

– To nordmenn har takket nei. Hva sier det om jobben som landslagssjef i Norge?

– Det sier meg at jobben kanskje er litt mindre attraktiv enn den var, at man kanskje ser den som en vanskeligere oppgave enn den var for noen år siden. Jeg skjønner ikke det helt. Det er masse talent i den spillergruppen, og får man litt ordentlig «guts» inn i den gjengen skal mye være mulig.

Svegaarden klarer ikke å komme på noen flere norske kandidater som ville vært spesielt aktuelle.

– Solskjær har tydeligvis bestemt seg for å prøve og få Molde opp igjen. Ståle er «stuck» i FCK. Det finnes jo andre norske kandidater, men ingen jeg ville lansert. Man må kanskje heve lønnsnivået litt. Bradley er en mann som er blitt vant til å tjene mer enn hva man gjør i Skandinavia, og nå er det han som er den mest opplagte kandidaten. I tillegg har man jo navn som Lars Lagerbäck og Erik Hamren, sier han.

– Jeg vil heller at de venter til sommeren og er helt sikre, enn at de ansetter noen i hast før den lite viktige kampen i mars. Jeg syns de bør gå tilbake til Solbakken og prøve ham en gang til, sier Svegaarden.