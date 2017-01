Solskjær sier nei til Norge: – Jeg blir i Molde

Ole Gunnar Solskjær bekrefter selv at han ikke er aktuell for den norske landslagsjobben.

Solskjær møtte pressen etter Moldes trening torsdag. Der offentliggjorde han sin avgjørelse om å fortsette som Molde-trener, skriver NRK og Romsdal Budstikke.

– Vi har lagt planer for sesongen her, hentet inn trenere og spillere, og gitt dem mitt ord på at jeg blir i Molde. Og da blir jeg her, sier Solskjær til NRK.

Les også: Fotballekspert bekymret for NFFs trenerjakt

Saken oppdateres!