Solskjær mener Norge må tilbake til Drillo-fotball

Ole Gunnar Solskjær (43) mener at det norske landslaget må innse sine begrensninger – og gå tilbake til den gamle stilen.

– Vi må nok komme med en erkjennelse av at vi... Jeg har jo tenkt tanken selv: «Hva om jeg hadde jobben? Hva slags spillestil?» Man må gå litt «back to basics», man må være mye mer gjennombruddshissig. Jeg hadde en fantastisk tid på landslaget under både Åge (Hareide) og Nils Johan (Semb), men det var Drillo som la føringene, og vi må kanskje gå litt tilbake dit da, sier Solskjær.

Ville endret stilen sin

Den gamle Manchester United-helten har takket nei til samtaler om den norske landslagsjobben. Men han har klare formeninger om hvordan Norge bør spille for å sette seg selv på det internasjonale fotballkartet igjen.

– Fremover i banen har vi mange spennende spillere. Bakover har vi dessverre ikke nok bautaer. Fundamentet til et lag må bygges med en solid defensiv mur, og det har vi kanskje ikke hatt, med spillere ute av form som kanskje ikke har spilt nok. For de er gode nok spillere når de er i form, sier Solskjær.

Solskjær mener RBK-Kåre ville vært en god landslagssjef. Men Ingebrigtsen avfeier Norge-jobben av samme grunn som sin Molde-rival. Sjekk videoen her:

Moldes fotball under Solskjær ligner ikke spesielt mye på det han etterlyser for landslaget. Han mener han ville lagt om stilen dersom han hadde blitt landslagssjef.

– Jeg tror nok ikke jeg er assosiert med stram defensiv struktur og gjennombruddshissighet, som Drillo var for eksempel. Men vi må nok erkjenne at det er sånn type fotball Norge er best til, og kanskje bør gå tilbake til. Hvis jeg hadde hatt den jobben, så hadde jeg nok tatt hensyn til de spillerne vi har.

Solskjærs nei: – Jeg blir i Molde

Fotballekspert Lars Tjærnås uttrykte bekymring da Solskjær ble koblet til Norge-jobben, ettersom han mente det ikke var noen rød tråd mellom de forskjellige kandidatene til landslagsjobben når det kom til fotballfilosofi og spillestil.

– Hvis Tjærnås er bekymret over at de har spurt meg, Ståle (Solbakken) og eventuelt Bob Bradley, så er jeg litt uenig for å si det sånn. Jeg tror det viktigste er at man har en mann med autoritet og som spillerne spiller for og har tro på, sier Solskjær.

Drømmer om Norge-jobb

Norge-jobben passet ikke så godt for Solskjær denne gangen. Han er godt i gang med et ambisiøst Molde-prosjekt, og som 43-åring er han fortsatt en ung trener.

– Jeg har jo sagt det før: Jeg drømmer om å være norsk landslagssjef i et EM- eller VM-sluttspill. Men før den tid vil jeg være i et Champions League-sluttspill med Molde. Hvis jeg gjør det, så får jeg kanskje Norge-muligheten igjen, sier Solskjær.

Han sverger fortsatt til et gammelt råd fra sin store mentor Sir Alex Ferguson.

– Jeg bruker å følge rådene til «Fergie», og han sa til meg en gang: «Det der kan du gjøre når du er 50 år, og har mange flere kampers rutine på benken.» Selvfølgelig er det den viktigste jobben i norsk fotball. Hvis jeg blir spurt en gang senere håper jeg at jeg kan si «jeg er klar», sier Solskjær til VG.