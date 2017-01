Solskjær lanserer fem nordmenn til Norge-jobben

Ole Gunnar Solskjær (43) mener det er flust av nordmenn som kunne tatt jobben som norsk landslagssjef.

Selv velger han å bli værende i Molde fordi han var kommet så langt i planleggingen av klubbens ambisiøse fremtid.

– Det er alltid smigrende når landslaget, hele norsk fotballs flaggskip, spør om jeg vil snakke med dem. Men når jeg har gitt mitt ord, så har jeg gitt mitt ord, sier Ole Gunnar Solskjær, som ringer VG mens han kjører hjem fra jobb på Aker Stadion.

Han er den andre kandidaten til Norge-jobben som takker nei til videre samtaler med NFF. Selv innrømmer Solskjær at han hadde Ståle Solbakken som førstevalg.

Les også: Fotballekspert bekymret over NFFs trenerjakt

Solskjær om Ingebrigtsen: – Hvorfor ikke?

– Nå er både du og Solbakken ute av bildet. Hvem mener du nå er den best egnede kandidaten?

– Heldigvis er ikke det min jobb, sier Solskjær og humrer.

Siste nytt: Vegard Forren ble ikke enig med tysk klubb – reiste hjem til Norge

Likevel hoster han opp fem norske navn som han mener ville passet godt i jobben.

– Jeg har sagt at hvis jeg med Molde vinner The Double to år på rad, så regner jeg med at jeg kanskje er en kandidat igjen. Så hvis de spør Kåre Ingebrigtsen, som står for 4-3-3 og en gjennombruddshissig stil sånn som Rosenborg er på sitt beste, så hvorfor ikke?

Les mer: Mats Møller Dæhli forklarer utlån til bunnlag

– Jeg har også hatt sansen for Bob Bradley, som jeg synes var et spennende valg, men jeg vet ikke om han er interessert, sier Solskjær før han ramser opp fire norske trenere til:

– Dag-Eilev (Fagermo) og Lars-Arne Nilsen som har gode resultater med Odd og Brann. Tor Ole (Skullerud) vant the double med Molde. Det er mange. Jeg vil ikke ta frem en spesiell én, men Nils Johan (Semb) er også en mulighet, for den saks skyld.

– Hva tenker du om en kandidat som Kjetil Rekdal?

– Kjetil er en motivator og organisator, som jeg tror har mange av de kvalitetene for å være sjef for et landslag. Men Kjetil er Kjetil, man må ta Kjetil på godt og vondt. Hadde jeg vært spiller, hadde jeg likt å spille for Kjetil Rekdal på et landslag, for å si det sånn.

Les også: – Velg Hodgson, ikke Bradley

Svarer på kritikken: – Litt uenig

Fotballekspert Lars Tjærnås uttrykte bekymring over NFFs jakt etter ny trener. Han fryktet at fotballforbundet prioriterte navn fremfor fotballfilosofi.

– Jeg tror nok ikke jeg er assosiert med stram defensiv struktur og gjennombruddshissighet, som Drillo var for eksempel. Men vi må nok erkjenne at det er sånn type fotball Norge er best til, og kanskje bør gå tilbake til. Hvis jeg hadde hatt den jobben, så hadde jeg nok tatt hensyn til de spillerne vi har.

Fått det med deg? Full forvirring rundt Messi-fremtid

– Hvis Tjærnås er bekymret over at de har spurt meg, Ståle (Solbakken) og eventuelt Bob Bradley, så er jeg litt uenig for å si det sånn. Jeg tror det viktigste er at man har en mann med autoritet og som spillerne spiller for og har tro på, sier Solskjær.

Norge har ikke hatt noen drømmestart på kvalifisering til VM i 2018. Tap mot Aserbajdsjan, Tsjekkia og Tyskland, i tillegg til seier over San Marino, har Norge 5. plass i Gruppe C med tre poeng.

Men Solskjær tror at det fortsatt er muligheter for VM-sluttspill.

– Jeg tror jo det, hvis man ser på kampene, og jeg er jo evig optimist, at vi kan få noen gode resultater, så det blir en veldig god start for den som tar over. Den som får jobben får en unik mulighet til å få en boost inn i en ny gruppe, sier Molde-sjefen.