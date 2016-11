Solbakkens dilemma

Kommentar Kanskje blir det fort sånn for en fotballtrener: Enten har du muligheter mange steder – eller ingen tilbud i det hele tatt.

Stort sett dreier det seg om en eneste ting når det gjelder populariteten din: Om du vinner eller taper fotballkamper.

Vinner du sju kamper på rad, så kan du stille i pysjamas på pressekonferansen og likevel bli fremstilt positivt. Taper du mange fotballkamper, da vil ingen høre på deg uansett om du har verdens viktigste budskap.

Ingen hører på tapere. Alle lytter til vinnere.

Porto-kamp viktig

I øyeblikket vinner Ståle Solbakken (48) fotballkamper, veldig mange fotballkamper, også i Europa. Det er det stikk motsatte av hva Per-Mathias Høgmo har gjort det siste året. Og samlet fører dette til at Solbakken nå havner i en situasjon som både er positiv og negativ:

Han må ta en beslutning på hva han vil.

Men han vil helst vente så lenge som mulig.

Ståle Solbakken vet hvor viktig hjemmekampen mot Porto i Champions League neste tirsdag er. Den kan fort påvirke beslutningen hans. For med seier der, så øker sjansen for at FCK går videre til cupspillet i Champions League.

Og med det: Enda mer oppmerksomhet, og kanskje, ikke usannsynlig, en ny mulighet til å vise evnene sine som manager i en større klubb, i en større liga.

Sparken i Köln

For sparkingen i FC Köln og Bundesliga irriterer Solbakken fortsatt. Det sitter i, og han skulle gjerne rettet opp inntrykket, fått vist at han kan – også i en storklubb. Men da må han være tålmodig, vente på muligheten.

Har han tid til det?

I FC København har uroen nådd klubben. Eller stresset, om du vil. For med suksess blir andre interessert i din mann, din trener, din sjef. Sånn er mekanismene. FCK roper ut at Solbakken har kontrakt til sommeren 2018, og at han derfor ikke skal noe sted.

Men sånn fungerer det ikke. Alt er til salgs, og tror FCK virkelig at de kan nekte Solbakken, som har løftet klubben til himmels, å overta det norske landslaget, hvis det er det han virkelig vil?

Tryggheten?

Selv om Ståle Solbakken har bodd i Danmark i store deler av sitt voksne liv, så er han norsk. Og familien hans vil helst bo i Hamar. Kona Anniken driver en egen bedrift der, sønnen Markus spiller i HamKam og minstejenta går på skole der.

Og Ståle Solbakken, som sier som de fleste: - Det er en ære å være den som leder mitt eget land, som fotballtrener og leder.

Samtidig: Tryggheten er størst i København, og med årene har noe av rastløsheten forlatt Ståle Solbakken og blitt erstattet med å sette pris på trygghet for seg og sine. Det blir fort et godt kort på hånda for FCK, der posisjonen hans, som både sportssjef og trener, er meget sterk. Han er tilbudt en forlengelse av avtalen, og da sikrer han seg for mange år fremover.

Tre valg

Så Ståle Solbakken har tre valg, og det er forståelig at han vil vente lengst mulig med å ta en avgjørelse:

1) Han kan bli i FCK, få familien til å flytte tilbake dit og ha det trygt og godt i en solid og god fotballklubb, med forutsetninger til å spille seg inn i Champions League i noen sesonger, samt vinne de fleste seriemesterskapene i hjemlandet.

2) Han kan ta over Norge til sommeren, flytte hjem til Hamar, få ro rundt familiesituasjonen, og ikke minst få orden på et landslag og et forbund som ligger nede, uten særlig selvtillit.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

3) Han kan gamble på at det kommer en større klubb enn FCK, ta med seg familien til ukjent territorium og gjøre et nytt forsøk på å vise seg fram på enda høyere nivå.

Presset vil øke

Selv sier han at han ikke har gått inn i den berømte tenkeboksen ennå. Det har ikke kona heller. Men de er nødt til å gjøre det – snart. Maset og presset vil bare øke? Så selv om Solbakken ønsker å vente lengst mulig, kan han fort føle seg tvungen til en avgjørelse.

For spørsmålene vil fortsette å komme, og Solbakken er ikke den som gjemmer seg.

Derfor vil vi nok få et svar på disse spørsmålene om ikke altfor lang tid.