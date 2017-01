Solbakken ville – men han ville det ikke nok

Kommentar Det er et uttrykk som heter «timing is everything». Den følte ikke Ståle Solbakken at var der. Derfor må Norges Fotballforbund lete videre etter ny landslagssjef.

Dessverre.

FCKs suverene sjef de siste årene var mitt klare førstevalg – som han var det da Per-Mathias Høgmo ble ansatt høsten 2013. Og her ligger det en interessant observasjon:

2–1 til Solbakken

Jeg ser at mange mener at Solbakken gjør seg kostbar, viser interesse for en jobb – for så å si nei, for andre gang, og at han derfor bør være uaktuell for lang tid fremover.

Men hvem sa nei til hvem i 2013? Hvis du skal telle opp og komme med svaret når det gjelder Ståle Solbakken og jobben som norsk landslagssjef, så er det i beste fall 2–1 til Solbakken (i antall nei) – pluss fire millioner kroner til NFF.

Ja, han sa først ja, så nei (i ventetiden) da FC Köln dukket opp i 2011. Ikke ideelt, men Norges Fotballforbund fikk i hvert fall fire millioner i kompensasjon, pluss at de hadde Drillo, som på den tiden hadde et godt tak på A-landslaget.

Men da Drillo slet høsten 2013, og det bare var et tidsspørsmål før han skulle byttes ut, da var Solbakken arbeidsledig og lysten på jobben.

To jobber

Han ble ikke engang innkalt til intervju. Det meste skyldes at daværende generalsekretær Kjetil Siem nektet å ha en landslagssjef som allerede hadde sagt nei til Norge.

Så Solbakken ble ignorert, kandidatene var Ole Gunnar Solskjær og Per-Mathias Høgmo, det endte til slutt med Høgmo, og dermed ble det heller en retur til FC København for Solbakken. Jeg vet at han heller ønsket seg landslagsjobben den gangen.

Noe av problemet nå er at Ståle Solbakken er både sportssjef og trener i FC København, har altså i praksis to jobber, og tjener selvsagt deretter. NFFs plan var å matche dette med eksterne midler fra sponsorer.

Så mye betydde det for Norges Fotballforbund å få inn førstevalget sitt.

Ingen klausul

Men etter to møter, det siste i Oslo mandag, måtte Solbakken bestemme seg for om forhandlingene skulle fortsette, og det ville også innbefatte at han fortalte FC København hva han ville.

Han fikk en dårlig følelse.

Fordi det hele ble for vanskelig. Og han var ikke sikker. Sommeren 2018 var første mulighet, da kontrakten hans med danskene går ut. Og Solbakkens arbeidsgiver var ikke interessert i å fire på dette. Ulempen for Solbakken var at han ikke hadde skaffet seg en klausul i kontrakten sin med København-klubben.

18 måneder med uvisshet, og med muligheter for kritikk fra alle hold frem mot sommeren 2018? Syv landskamper med en annen trener, før han selv skulle inn og ta over? Langt fra ideelt.

Lysten på kamp? Nei

Samtidig: Solbakken vet at hvis han hadde gått til klubben sin og sagt at det var Norge han mest av alt ønsket, så kunne de ikke nektet. Det hele ville blitt et forhandlingsspørsmål.

Så derfor er det greit å konkludere med at lysten til å gå inn i vanskelige forhandlinger med FCK, ikke var helt til stede. Timingen stemte ikke.

Både i teorien og i praksis, lanserte Ståle Solbakken forslag til løsninger som alle kunne leve med. Sånn jeg kjenner han, så han gjennom alle mulige scenarioer for å få til en løsning, også det å trene både FCK og Norge i en periode.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Løsningen fant ikke FCK-treneren, og dermed skriver han – trolig – en forlengelse med FC København, men med en klar klausul denne gangen, sånn at han slipper diskusjonene hvis det dukker opp en klubb eller et interessant landslag i fremtiden.

Bradley – god kandidat

Ståle Solbakken har helt siden før jul fortalt Nils Johan Semb at de må jobbe parallelt med andre kandidater.

Jeg tipper NFF har gjort den jobben, og at tidligere Stabæk-trener Bob Bradley får et tilbud om å bli norsk landslagssjef en av dagene.

Og det vil være et meget godt valg for Norges Fotballforbund.