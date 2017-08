Sørloth har ikke hørt fra Lagerbäck: – Gidder ikke å snakke meg inn

Til tross for at han har bøttet inn mål for danske Midtjylland, har ikke Alexander Sørloth (21) hørt et kvekk fra landslagsledelsen.

– Jeg har ikke hørt noe som helst, svarer trønderen på VGs spørsmål om han har snakket med landslagstrener Lars Lagerbäck eller– hans assistent Per Joar Hansen etter at duoen tok over det norske A-landslaget i februar.

Men kanskje får han svar i dag når Lagerbäck presenterer landslagstroppen til VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan (1. september) og Tyskland (4. september).

VG ringer Sørloth etter at han har banket inn to nye mål for Midtjylland. Det har for alvor løsnet for den tidligere Rosenborg-spilleren etter overgangen til dansk fotball i juni. Bare på sine fem siste kamper har han scoret fem mål og slått én målgivende pasning.

– Fortjener du å bli tatt ut på landslaget nå?

– Jeg er ikke så fan av at man skal snakke seg inn på landslaget, så jeg velger å svare at det får være opp til trenerne. Jeg vil være med, men jeg gidder ikke å snakke meg inn på landslaget, sier Sørloth, som ble tatt ut på landslaget syv ganger under Per-Mathias Høgmo.

– Skal være muligheter

Etter en periode med lite spilletid i nederlandske Groningen er Midtjylland-medgangen etterlengtet for Sørloth.

– Jeg må si det har vært brukbart. Det har virkelig løsnet. Det er rett og slett bare kjempedeilig, sier den 193 centimeter høye spissen.

Slik var Sørloths første landslagsmål:

Det er ikke alle norske angripere som kan skryte på seg stor målform i Europa akkurat nå. To av de som ble tatt ut i forrige tropp, Alexander Søderlund og Tarik Elyounoussi, har faktisk til gode å få spilletid i sine respektive klubber denne sesongen (Saint-Étienne og Olympiakos).

– Det skal være muligheter for meg. Jeg synes både Søderlund og Tarik var gode sist samling, men det er viktig å levere på klubblaget, så det er jo noe som kan hjelpe og styrke sjansene mine. Jeg er en spillertype som passer veldig godt inn, sier Alexander Sørloth.

Målformen gir ham enda mer lyst til å få sjansen på landslaget:

– Når jeg har blitt tatt ut på landslaget tidligere, har jeg ikke vært i så god målform. Det sitter i hodet. Når man er i så god form, har man ekstra lyst til å bli tatt ut, for man føler at man kan bidra med noe. Selvtillit er nesten alt i fotball, sier Sørloth.

– Alexander Sørloth og Joshua King, er det en spissduo som kunne fungert på landslaget?

– Det tror jeg. Vi kunne utfylt hverandre bra; jeg som en «nummer ni» som ligger og strekker på topp, og så kunne han vært rundt meg. Det ville vært en fin duo.

Slik går det med spissene

VG har tatt en titt på de andre aktuelle landslagsspissene og hvordan de har gjort det på sine klubblag i ukene frem mot uttaket til kampene mot Aserbajdsjan (1. september) og Tyskland (4. september).

Joshua King har spilt samtlige 180 minutter for Bournemouth i Premier League denne sesongen, men han har til gode å tegne seg på scoringslisten. Laget har tapt begge sine kamper uten å score mål. King har i sommer blitt koblet til Tottenham.

MÅLLØS: Joshua King har ikke scoret på sine to første kamper i Premier League denne sesongen. Foto: Peter Nicholls , Reuters

Alexander Søderlund er helt ute i kulden i franske Saint-Étienne. Han har blitt vraket fra lagets tre første kamptropper denne sesongen, og har ikke spilt en offisiell fotballkamp siden landskampen mot Sverige den 13. juni. 30-åringen er aktuell for en overgang bort fra sin nåværende klubb.

Ohi Omoijuanfo har scoret to mål på tre Eliteserie-kamper etter sommerferien. Han har også spilt en cupkamp mot Aalesund, som Stabæk vant 3-0 uten hjelp av Ohi-scoringer.

Tarik Elyounoussi, som hadde en kontroversiell spiss-opptreden under forrige landslagssamling, ser ut til å være uønsket i greske Olympiakos. Laget har spilt fire kamper denne sesongen, og Elyounoussi har vært utelatt fra kamptroppen i samtlige. Han skal være aktuell for en overgang til tyrkisk fotball.

Bjørn Maars Johnsen, som var den store overraskelsen i forrige landslagstropp, har byttet klubb fra skotske Hearts til nederlandske ADO Den Haag siden sist. Han scoret i sin første treningskamp, men har gått målløs av banen i sine to første tellende kamper i Nederland.

Ola Kamara ble etterlyst under forrige landslagssamling etter sterk målform i amerikansk MLS. 27-åringen er fortsatt giftig foran mål, med tre fulltreffere på sine fire siste kamper for Columbus Crew.