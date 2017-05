Søderlund om pappa-livet: – Helt fantastisk

Landslagsspiss Alexander Søderlund (29) er nybakt pappa. Samtidig kjemper han for å komme seg tilbake på fotballbanen.

– Det har vært helt fantastisk. Det er en klisjé, men livet blir helt annerledes når det skjer. Jeg hadde ikke peiling på hvordan det kom til å bli, men livet mitt har uten tvil blitt bedre, sier Søderlund til VG.

Han og kjæresten Camilla Olsen Vesterbekkmo ble i påsken foreldre til en liten gutt, som har fått navnet Noah.

Søderlund, som har vært ute med skade siden landskampen mot Nord-Irland i slutten av mars, fikk muligheten til å trene seg opp i Trondheim under og etter fødselen.

– Jeg har vært der og trent meg opp litt, så jeg fikk vært med på fødselen og alt det der, og fikk vært med dem i nesten tre uker. Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til det, sier Søderlund.

– De sier han er prikk lik meg

Nå er han tilbake i trening, der han trener fullt med resten av Saint-Étienne-lagkameratene, men han innrømmer at det ikke er lett å være borte fra sin nyfødte sønn.

– Jeg har prøvd så godt jeg kan å ta vare på dem når jeg har hatt muligheten, men du vil jo være med dem hele tiden, så det er litt tungt å være borte, sier Søderlund.

– Ser du noen tegn til en fremtidig målscorer?

– De sier han er prikk lik meg, så han har vel fått noe av meg. Så får vi se om han klarer å putte noen mål om 20 år.

Den tidligere Rosenborg-spissen tror at pappa-rollen kan gjøre ham bedre som fotballspiller.

– Jeg får et mer avslappet forhold til andre ting. Jeg tipper jeg kommer til å bli en bedre fotballspiller, for det har kun vært fotball frem til nå, mens nå får jeg litt andre ting å tenke på. Jeg har veldig tro på at det kommer til å hjelpe.

– Vært en kjedelig sesong

På fotballbanen har sesongen vært et aldri så lite mareritt for Søderlund. Han har bare startet syv seriekamper, og kun én i 2017. På de tre siste månedene har han spilt tre kamper – og pådratt seg tre strekkskader i det samme låret.

– Det har vært en kjedelig sesong når det kommer til skader. Jeg har ikke vært «fit» nok. Problemet er at jeg ikke har brukt god nok tid på å trene meg opp etter den første skaden. En sånn sesong kan ikke gjentas, da blir det vanskelig å være fotballspiller. Jeg vil vise meg fra min beste side, sier en revansjelysten Søderlund.

Nå er målet å bli klar til å starte hjemmekampen mot PSG om ti dager. Deretter skal Saint-Étienne møte Monaco. To storkamper som Søderlund gleder seg stort til.

– Det blir helt knall. Det er jo grei timing å komme tilbake til to så artige kamper på slutten av sesongen. Jeg må bare gjøre en ordentlig jobb og være litt forsiktig, sier Søderlund.

– Du har blitt koblet til en overgang hjem til Norge. Er det ekstra aktuelt nå som du har kjæreste og barn i hjemlandet?

– Du vet aldri i fotball, men akkurat nå har jeg lyst til å være skadefri og se hvordan jeg kan gjøre det i Saint-Étienne. Det kommer mye an på hva klubben vil og hvordan jeg presterer i oppkjøringen. Hvis jeg blir her neste sesong, så kommer de til å bo her med meg. Det blir uten tvil bedre. Det blir et helt annet liv utenfor banen, for det er ikke så mye som skjer her…