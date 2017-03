Slik vurderer VG de landslagsaktuelle spillerne

MARBELLA/LA MANGA/OSLO (VG) Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred har takket for seg. Det gir rom for nye ansikter når Lars Lagerbäck tar ut sin første landslagstropp.

Ole Selnæs må stå over fire kamper etter å ha blåst ut mot en assistentdommer i Aserbajdsjan. Markus Henriksen (skulder) og Stefan Strandberg (ankel) sliter med skader og har ikke spilt for henholdsvis Hull og Hannover den siste måneden.

I tillegg til spillerne som var del av Per-Mathias Høgmos siste tropp, har VG tatt en titt på de som bør være på blokken til Lars Lagerbäck før møtet mot Nord-Irland.



Keepere:

Rune A. Jarstein (Hertha BSC): Ligger på 5. plass i Bundesliga og spiller for ligaens beste hjemmelag. Stod nok en god kamp da hovedstadslaget slo Dortmund 2-1 i helgen.

Ørjan H. Nyland (Ingolstadt): Har ikke voktet buret fra start siden Audi-klubben ansatte Maik Walpurgis som hovedtrener i midten av november. Stod sesongens ti første kamper og fikk et innhopp i desember.



Andre Hansen (Rosenborg): Trøndernes sisteskanse har sett solid ut under sesongoppkjøringen på Marbella. Dirigerer med sterk stemme og styrer laget bakfra. Et godt alternativ for Lagerbäck.

Backer:

Jonas Svensson (AZ Alkmaar): Har startet tre seriekamper på rad for AZ Alkmaar. Fikk sin andre 90-minutter i 5-2-tapet mot Feyenoord søndag. Pådro seg gult kort i den kampen.



Omar Elabdellaoui (Hull): Spilte fra start som høyreback i kampen mot Swansea. Hull vant kampen 2-1 og Elabdellaoui ble belønnet med syv av ti på Hull Daily Mails spillerbørs.



Martin Linnes (Galatasaray): Har ikke klart å etablere seg i Tyrkia, og brukes til venstre, høyre og hakket høyere i banen. Syv 90-minuttere som venstreback i cupen, men kun fem starter på 24 kamper i ligaen.



Haitam Aleesami (Palermo): Spilte hele søndagens kamp da Roma kom på besøk. Det endte med 3-0-tap for Aleesami & Co, som nå er syv poeng bak trygg plass med ti serierunder igjen å spille i Serie A. Står oppført med over 2000 minutter i en av Europas fire beste ligaer denne sesongen.

Vegard Eggen Hedenstad (Rosenborg): Meldte overgang fra St. Pauli – hvor han spilte fast – i vinter. Ingen kjempesesong resultatmessig, men har 16 kamper i beina og har et bra toppnivå inne. Farlig på frispark.

Midstoppere:

Håvard Nordtveit (West Ham): Har ikke vært på banen for West Ham siden 5-0 tapet for Manchester City i FA-cupen, 6. januar. Var ikke i West Hams tropp mot Hull denne helgen. Slet med ankelen i januar og februar. For ett år siden var han på motsatt ende av skalaen.

Even Hovland (Nürnberg): Kom inn i siste ordinære spilleminutt i et defensivt bytte av Nürnberg for å beholde 1-0-ledelsen hjemme mot Bielefeld. Tredjevalg på stopperplass i «Der Club». Ikke overbevist.

Vegard Forren (Brighton): Signerte for Brighton forrige uke etter å ha gått klubbløs i hele vinter. Var ikke i troppen da Brighton slo Derby 3-0 på hjemmebane fredag. Risikerer ny klubbjakt om to måneder.



ENGLANDRETUR: Vegard Forren (29) prøver på ny lykken i Sør-England, denne gangen i Brighton. Trolig gjenstår kun ni kamper av sesongen til den Premier League-jaktende klubben. Foto: BHAFC/Tim Dudding

Tore Reginiussen (Rosenborg): Har vært sliten og stod over torsdag. Søndag var han en del av et RBK-forsvar som ikke slapp til mange sjanser. Reginiussen fremstår som duellsterk og trygg, men motstanden på Marbella har ikke vært all verden.

Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig): Den høyreiste 23-åringen (195cm) har aldri spilt A-landskamp. Teller 17 av 23 mulige starter for laget som lenge ledet 2. Bundesliga i høst. Skaffet straffe da Braunschweig tok poeng mot tabelleder Stuttgart forrige helg.

Thomas Rogne (IFK Göteborg): Blant Norges fremste stoppere skadefri og i form. Har gjort det bra i Sverige, etter opphold i Celtic og Wigan. Kan bli en nøkkelspiller, men da må fysikken være på stell.

Fredrik Semb Berge (Odd): Allerede tidlig i fjor mente Dag-Eiliv Fagermo at han burde være aktuell for landslaget. Har ikke vært i troppen på over to år og ikke spilt på over tre, men 27-åringen har sett meget bra ut i vinter.

Steffen Hagen (Odd): «Spilletidskongen» i Odd har rukket å bli 31 år gammel. Sørlendingen bærer kapteinsbindet og opptrer som tryggheten selv i Odd-forsvaret. Har samlet fire gule kort de siste fem sesongene, og har fortsatt til gode å måtte stå over en kamp på grunn av kort i karrieren.

Sigurd Rosted (Sarpsborg): 22-åringen er en «outsider» i forbindelse med uttaket. Noterte seg for 24 ligakamper i 2016-sesongen. Duellsterk spiller som det forventes at skal stå frem den kommende sesongen. 14. mars er trolig noe for tidlig.

Midtbanespillere:

Stefan Johansen (Fulham): Toneangivende i et Fulham-lag som ikke har spilt syv kamper (5-2-0) uten å tape siden 4. februar. Vardøværingen har startet hver av kampene sentralt på midtbanan. Kommer trolig til å bli Norges neste kaptein.

Fredrik Oldrup Jensen (Odd): Trolig den norske eliteseriens beste anker i en 4-3-3-formasjon. Har et skarpt overblikk, fin ro med ballen og en tydelig tilstedeværelse. Med Tettey og Skjelbred ute av ligningen åpner det seg rom for Oldrup Jensen.

Jo Inge Berget (Malmö): Befant seg på tribunen fordi han «kjenner det» (et sted på kroppen) da Malmö spilte treningskamp mot Jönköping denne helgen. Spilte imidlertid 84 minutter mot Rosenborg den 5. mars.

Sander Berge (Genk): Etter en solid Europa League-kamp mot Gent, spilte han 90 minutter i 4-0-seieren over Westerlo. 18-åringen har vært på banen i Genks ni siste ligakamper, hvorav de seks siste er fra start.

Martin Ødegaard (Heerenveen): Etter en svært god forestilling mot Go Ahead Eagles forrige helg, ble Ødegaard byttet ut etter 55 minutter i 1-4-tapet mot Excelsior lørdag. 18-åringen klarte aldri å prege oppgjøret.

Mats Møller Dæhli (St. Pauli): Spilte 70 minutter i 1-2-tapet mot opprykksjagende Union Berlin fredag. Stadig nærmere sitt gamle jeg etter overgangen til kultklubben, som har fått et oppsving de siste ukene

Martin Samuelsen (Peterborough): Har kun startet tre kamper i League One siden ankomsten i januar. 353 minutter er spilt uten at 19-åringen har klart å overbevise i den fysiske ligaen.



Ruben Yttergård Jenssen (Groningen): Få leverer jevnere enn Yttergård Jenssen, som har gått fra å være fast i 2. Bundesliga til å være fast i Æresdivisjonen. Tre målgivende og ett mål er det blitt siden sommeren.



Magnus Wolff Eikrem (Malmö): Fikk 80 minutter i treningskampen mot Jönköpings Södra IF. Scoret i treningskampen mot Rosenborg. Var fenomenal i fjorårets Allsvenskan. Usikker på form.

Iver Fossum (Hannover): Etter en skral senhøst er drammenseren tilbake i startoppstillingen (startet tre av fire siste) til Hannover, som bytter mellom 4-4-2 og 4-2-3-1. Veksler mellom å spille i den sentrale duoen og i den offensive midtbanerollen. Forholdsvis anonym.



Fredrik Midtsjø (Rosenborg): Pål André Helland spår at lagkomisen går en kjempesesong i møte. 23-åringen fra Stjørdal har gjort sakene bra siden sesongslutt, men spørsmålet er hvor indreløperen best passer inn i Lagerbäcks 4-4-2.



Ghayas Zahid (Vålerenga): En av ikke altfor mange ballkunstnere som har tilhold i Eliteserien. Var nær en overgang til Manchester City i vinter, og blir neppe lenge i hovedstaden om han fortsetter å snitte på et målpoeng per kamp (åtte mål og seks målgivende på 28 kamper i 2016).



Anders Konradsen (Rosenborg): Nordlendingen har bekledd både anker- og indreløperrollen for Norges beste lag. Anvendelig type som passer Lagerbäck-profilen og har erfaring fra internasjonal fotball.



Angrepsspillere

Joshua King (Bournemouth): Den store norske formspilleren. Bommet på straffe mot West Ham, men bøtet for seg med hat trick. Står med elleve mål i Premier League, åtte har kommet på de siste syv kampene.

Alexander Søderlund (St.-Étienne): Leverte en praktkamp mot Lyon 5. februar, deretter skadet han seg mot Nice. Tilbake de siste 23 minuttene i 2-2-kampen mot Metz søndag. Finner han tilbake til Lyon-taktene, kan han bli en farlig mann for Norge.

Adama Diomande (Hull): Nøyaktig én måned siden sist «Dio» startet når landslagstroppen tas ut. Har ikke scoret siden desember, ei heller bidratt med målgivende. Spilte ikke mot Swansea foregående helg.

Pål André Helland (Rosenborg): Har ikke fått det helt til å stemme i trøndernes kamper på Marbella. Torsdag var RBK veldig svake den tiden han spilte og høyrevingen fikk lite å jobbe med.

Tarik Elyounoussi (Olympiakos): Etter magre år i Hoffenheim, spiller eldstefetter Elyounoussi endelig fra start. Brukes mye på høyresiden. Spiller åttendelsfinale i Europa League mot Besiktas og står med fem mål.

Mohamed Elyounoussi (Basel): 22-åringen spiller fast for sveitsernes flaggskip. De tolv siste kampene han står med spilletid har han krydret med hat trick og tilsammen fem mål og syv målgivende. Formspiller.

Alexander Sørloth (Groningen): Startet 2017 perfekt med mål og assist i 4-1 seieren over Heracles. Får en del spilletid, men er ikke fast i elleveren og må levere flere målpoeng for å overbevise.

Veton Berisha (Greuther Fürth): Spiller som oftest fra start for Fürth, enten i en høyrekantrolle eller som spiss. Meget hardtarbeidende og samvittighetsfull, men leverer for lite foran mål. Tre mål og fem målgivende på 23 kamper.



Fitim Azemi (Maccabi Haifa): Scoret elleve mål på 28 kamper for Bodø/Glimt i 2016. Ble belønnet med en overgang til Israel, hvor Tor Kristian Karlsen er sportsdirektør. Er i likhet med en del andre noe kamprusten, men er en spiller som kan melde seg på.