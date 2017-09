Slik snudde Lagerbäck Norge

Kommentar Sannsynligvis hadde det ingen ting å si for Joshua Kings prestasjoner mot Aserbajdsjan at han dagen før leverte skittentøyet sitt til rett tid. Men – suksessen ligger i detaljene. Det mener Lars Lagerbäck. Og derfor er Kings skittentøyskurv interessant.

2-0 hjemme mot middelmådige Aserbajdsjan er selvsagt ikke nok til å snakke om et solid og godt norsk landslag igjen. Men for meg var det nok til å få tilbake litt av troen. Og det er interessant å se hva Lars Lagerbäck har gjort med spillerne på det halve året han har hatt ansvaret for dem.

Respekt og logikk

Han overtok en gjeng fotballspillere i villrede, og den første kampen hans (mot Nord-Irland i mars) var på et vis dømt til å mislykkes. Overgangen ble for stor, informasjonen for massiv. Spillerne var forvirret.

Drøyt fem måneder senere ser bildet helt annerledes ut, som jeg håpet og trodde på da Lagerbäck overtok.

Veldig mye av det Lars Lagerbäck står for handler om respekt og logikk. Det er ikke veldig komplisert. Men han gjentar i det uendelige det han tror er middelet for å nå målet.

Lagerbäck kaller det ikke regler, men retningslinjer. De er det tre av:

1) Ikke ha utenforstående på rommene under samlinger, kun på hotellets offentlige rom.

2) Være på rommene mellom kveldsmat og frokost.

3) Hvis du forlater rommet – meld fra hvor du skal. Dette av hensyn til, blant annet, eventuelle dopingkontroller.

Ellers handler mye om respekt:

* Vis respekt for alle rundt deg, med hensyn til tider.

* Garderoben skal være ren etter oss.

* Ingen capser eller hodeplagg ved mat og møter.

* Skittentøy leveres til riktig tid.

* Ingen mobiler ved møter og måltider.

* Være profesjonell i alt som gjøres.

For mange kan dette virke opplagt, men det er liten tvil om at det er nødvendig. Vi har hatt mange eksempler på akkurat disse tingene har sklidd ut under tidligere landslagssjefer.

FIKK NYE REGLER: Joshua King og resten av det norske landslaget i fotball – som har fått ny ordensregler under trener Lars Lagerbäck – ankom sent i går kveld firestjerners hotellet Schlosshotel Monrepos utenfor Stuttgart for å forberede seg til mandagens VM-kvalikkamp mot Tyskland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK , VG

Resten av Lagerbäcks mantra handler om hvordan – mest effektivt – vinner fotballkamper. Det er her «hjernevaskingen» hans kommer inn.

* Være best organisert offensivt og defensivt – og hva betyr det i praksis?

* Ha «best teamwork» - og hva betyr det i praksis?

* Hjelpe hverandre til å kunne prestere maksimalt. Hva betyr det i praksis?

Det siste punktet er interessant. For det er det fotball handler om: Lagspill, gjøre hverandre gode. Men med så mange individualister, så må dette faktisk poengteres. Og er helt nødvendig.

Dødballer

Da Lagerbäck overtok så han raskt at Norge slet på to områder: Dødball, både offensivt og defensivt. Så viktig som dødballer er i dagens fotball så har han brukt mye tid på dette. Det er allerede bedring å se. Mer definerte oppgaver, mer troskap mot systemet.

Lagerbäck gjentar ting. Kanskje til det kjedsommelige. Men mantraet er som følger: Om spillerne forstår hvorfor ting må gjøres, skapes det en egenmotivasjon og deretter profesjonalitet til å spille og leve som en landslagsspiller.

Lars Lagerbäck er en leder som utstråler autoritet uten å være autoritær, og han vet 100 prosent hvordan han vil ha tingene. Da jeg spurte han om han har snakket med spillere som Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tettey for å få dem til å gjøre comeback, var svaret klart: «Nei.»

Alltid tilgjengelig

Fordi Lagerbäck vil bare ha med spillere som vil være med han. Det blir litt sånn «Vi gjør det på denne måten. De som skal være med, de må akseptere det.» Så Skjelbred og Tettey må, om de ønsker å komme tilbake, ta kontakt med landslagsledelsen, ikke omvendt. Men Lagerbäck poengterer også at han alltid er tilgjengelig – hvis noen vil snakke med han.

Men selv om Lagerbäck vet veien til målet, er han åpen for innspill, om disse innspillene viser seg å være bedre enn det han tenker selv. Det skjer ikke ofte, men det har faktisk hendt, både i Sverige og med Island.

Han er hele tiden på jakt etter forbedringer og er tydelig på at han er her for å vinne fotballkamper. Dette smitter over på alle i og rundt laget.

Lars Lagerbäck har bare ledet Norge i fire landskamper, men likevel er det tallene kontra forgjenger Per-Mathias Høgmo interessante:

* Lagerbäcks lag scorer i snitt 0,44 mål mer enn Høgmos.

* Lagerbäcks lag slipper i snitt inn 0,38 mål færre enn Høgmos.

Totalt er forskjellen da 0,82 mål pr kamp. Da nærmer vi oss en scoring i snitt. Og det er en betydelig forskjell i internasjonal fotball.

I effektiviteten er ikke forskjellen så stor – ennå:

* Motstanderen scorer hver 3,5 målsjanse mot Norge under Lagerbäck mot 3,2 under Høgmo.

* Norge trenger i snitt 5,5 sjanser for å score under Lagerbäck. Under Høgmos 35 kamper var snittet 4,6.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Der er det altså fortsatt mye å jobbe med – effektiviteten.

Trygghet

Lars Lagerbäck vet hva han driver med, gjennom at han så godt vet hva som er det viktigste av det viktige i jobben som landslagssjef. Han har gjort det før – flere ganger enn de fleste.

I tillegg er han 100 prosent ærlig og forutsigbar i det han gjør. Dette skaper trygghet, selvtillit og tro på konseptet i og rundt laget.

Framgangen i kampen mot Aserbajdsjan var betydelig.

La oss håpe den fortsetter mot Tyskland mandag kveld.