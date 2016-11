Slik kan en ny sjef redde VM-plassen

Norge er kommet skjevt ut i VM-kvalifiseringen, men det finnes fortsatt et syltynt håp om å komme til Russland. – Norge har definitivt gode nok spillere til å klare det, sier Egil «Drillo» Olsen (74).

VG har tatt en titt på aktuelle kandidater til å ta over for Per-Mathias Høgmo, men uansett hvem det blir, så har vedkommende fortsatt muligheten til å ta Norge til et VM-sluttspill.

Etter at fire kamper er spilt av kvalifiseringen har Norge kun vunnet én kamp, mot lille San Marino, og tapt tre. Det gir Norge et ekstremt vanskelig utgangspunkt for å komme seg til VM i Russland i 2018. Men det er ikke umulig.

For å komme direkte til VM så må man vinne en av de ni gruppene. For å komme til playoff så må man være en av de åtte beste toerne. Den dårligste toeren er ute. Så i tillegg til at Norge må komme på andreplass, må en av de andre toerne få færre poeng. Kampene mot bunnlaget i hver gruppe strykes, så Norge mister poengene de tar mot San Marino.

Per nå er Norge på femteplass i sin gruppe og har både Tyskland, Tsjekkia, Aserbajdsjan og Nord-Irland foran seg. Slår Norge Nord-Irland hjemme og borte, i tillegg til at man slår Aserbajdsjan og Tsjekkia hjemme og slår San Marino borte så ender Norge opp på 12 poeng (etter at poengene mot San Marino er trukket fra). De norske gutta skal også møte Tyskland borte. Da ender man etter all sannsynlighet opp på andreplass i gruppen.

– Det er faktisk en litt større mulighet enn det jeg var klar over, sier Egil Olsen når VG ringer.

– Dette var positive nyheter, sier Drillo, tydelig engasjert.

Om veldig mange resultater går Norges vei så kan det også holde med uavgjort borte mot Nord-Irland. Da ender man opp på 10 poeng. Det er samme poengsum som gjorde at playoff røk for Danmark i kvalifiseringen til VM i Brasil i 2014, der Frankrike og Kroatia til slutt fikk 11, mens Island endte på 14 poeng – alt etter at poengene mot gruppejumboen var trukket fra.

Norge er gode nok



– Vi kan fremdeles gjøre mye selv. Vinner vi alle de kampene og allikevel ikke klarer det så kan vi være fornøyde, sier Drillo.

– Men har Norge gode nok spillere til å levere så gode resultater?

– Norge har definitivt gode nok spillere til å vinne disse kampene. Ja, vi mangler spisskompetanse på enkelte plasser, men vi har mange gode spillere og ikke minst mange unge spillere.

– Med en kynisk og mer direkte stil så er dette fullt mulig, sier Drillo.

Andre resultater er selvfølgelig også nødt til å gå Norges vei. Det er bare åtte av ni toere som går videre til playoff. Derfor er det ikke nok at de norske gutta gjør jobben selv.

Resultater må gå Norges vei

Det har vært jevnt i andre grupper og antatt bedre lag har hatt en dårlig start. Som i gruppe D som består av Irland på førsteplass, Serbia, Wales, Østerrike, Georgia og Moldova. Der har hele fem av 12 kamper endt uavgjort og det er en jevn gruppe som kan føre til at mange tar poeng fra hverandre og en toer kan ende på få poeng.

Det samme gjelder i Danmarks gruppe E. Der leder Polen med ti poeng, etterfulgt av Montenegro, Danmark, Romania, Armenia og Kasakhstan. Montenegro har igjen to kamper mot Polen og Romania er ingen kasteball. Åge Hareides Danmark har ikke levert godt nok, men har selvfølgelig også muligheter. Skulle de slå Montenegro borte, kan de stjele andreplassen og da blir antall poeng svært viktig.

Bak England i gruppe F kan det også bli ekstremt jevnt. Slovenia, Slovakia, Litauen, Skottland og Malta følger bak. Vinner Skottland neste kamp mot Slovenia så er plassen bak England helt åpen.

Så har Norge tur kan det altså gå, men det krever først og fremst at de norske gutta leverer for at håpet i det hele tatt skal fortsette å leve.