Slik er Norge-aktuelle Bob Bradleys CV

Etter at Ståle Solbakken meldte seg uaktuell til å bli norsk landslagssjef er Bob Bradley (58) igjen en het kandidat. Men hvor bra er egentlig amerikanerens resultater?

Vi har sett nærmere på 58-åringens trenerkarriere og statistikken etter at han tok over USAs landslag ved årsskiftet 2006/2007 og frem til han ble sparket som Swansea-manager etter bare 85 dager i jobben.

Bradley var midt i kontraktsperioden som USAs landslagssjef da han ble erstattet med Jürgen Klinsmann sommeren 2011. På 4,5 år ledet Bradley USA i 48 kamper (privatkamper ikke inkludert). 30 seirer, fire uavgjorte og 14 tap gir en seiersprosent på 62,5.

Nå skal det tilføyes at USA møtte en del svake lag i kvalifiseringer, men seiersprosenten er bedre enn den Egil «Drillo» Olsen hadde med Norge (52,2 prosent). Nils Johan Semb forlot med 42,6, Åge Hareide hadde en seiersprosent på 41,4 i sin tid som norsk landslagssjef.

Ny jobbjakt



Bradley var uansett ikke lenge uten jobb. 14. september 2011 tok han over Egypt. Drøyt to år senere måtte han igjen på jobbjakt fordi Egypt misset i play-off om en plass til VM i 2014. 3-7-nederlaget sammenlagt mot Ghana var nok til at det egyptiske fotballforbundet ikke ville forlenge med amerikaneren.



Poengsnitt på 12 offisielle kamper var 1,91. Seiersprosenten 58,3.

I januar 2014 dukket Bradley opp i norsk fotball. På to sesonger i Stabæk var seiersprosenten 46,7. 95 poeng på 60 kamper ga et snitt på 1,58 poeng per kamp. Resultatene med Stabæk vakte oppsikt og gjorde at han fikk sjansen i fransk fotball.

Husker du? Bradley ferdig i Stabæk - skal ha sagt ja til Le Havre

Bob Bradley skrev en toårskontrakt med Le Havre i november 2015. Han klarte ikke å ta klubben opp i Ligue 1, men på en snaut år tok Le Havre 58 poeng på 34 seriekamper. Seiersprosent: 47.

Så kom Premier League-klubben Swansea på banen. Det ble tap i debuten 16. oktober i fjor og før året var omme var tiden ute for Bradley. Han ble sparket 27. desember etter to seirer på 11 kamper (seiersprosent 18,1). Amerikaneren varte altså bare i 85 dager.

Ble kalt Ronald Reagan



Etter avskjeden ble det hevdet at enkelte i den nedrykkstruede klubben bare kalte Bradley for Ronald Reagan. Angivelig fordi hans metoder og tilnærming til fotballen var gammeldags.

Akkurat det avviser Inge André Olsen, sportslig leder i Stabæk.

– Det høres mest av alt ut som en unnskyldning for dårlige prestasjoner fra en gruppe som har vært preget av litt kaos. Er det en mann som er opptatt av å utvikle seg som trener, fange opp trender hos topplagene og se på hva som skjer i europeisk toppfotball, så er det Bob. Han sitter og ser kamper døgnet rundt for å få med seg detaljer i spillet - han er en fotballprofessor, en fantastisk fotballmann.

Olsen burde vite hva han snakker om. Han jobbet daglig med amerikaneren i nesten to år på Nadderud. Olsen har ikke forandret mening og står på at Bob Bradley er en utmerket kandidat til å bli norsk landslagstrener.

– Bob er fantastisk. Han kommer til å utfordre det norske systemet, hvilken retning skal vi gå, hvilke krav skal stilles innad og utad. Vi får impulser utenfra fra en som tør å utfordre og ta diskusjonene selv om noen vil føle seg tråkket på tærne. Jeg tror norsk fotball har godt av å få inn andre tanker, erfaringer og kunnskap fra en som har erfaring fra store kamper, store klubber og som har vært i landslagsfotballen, sier Inge André Olsen.

– Jeg vet ikke nok til å vurdere Lagerbäck, Hamren eller hvem det nå måtte være, men jeg er 100 prosent trygg på at hvis Norge klarer å signere Bob Bradley så får vi en topp-topp trener. Den «pakken» er veldig spennende.

PS! Ronald Reagan-påstanden avviste Bradley elegant i et intervju med The Times etter at han fikk sparken. – Dere må bare tro meg på denne, men ingen av disse spillerne vet hvem Ronald Reagan er.

• Dette er Bob Bradleys poengsnitt siden 2006:

Swansea (Premier League): 0,72

Le Havre (Ligue 2): 1,7

Stabæk (Tippeligaen): 1,58

Egypt (landslagssjef): 1,91

USA (landslagssjef): 1,96.