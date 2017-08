Slik er den «moderne toppspilleren»

Kommentar ULLEVAAL STADION/SANDVIKA (VG) Bare de siste fem-seks årene har fotballen forandret seg voldsomt. De ekstreme spillertypene tar mer og mer over, spesialistene dominerer. En «løper» som N'Golo Kanté kåres som sesongens spiller i Premier League.

Utenkelig for 10 år siden, tror jeg.

Den «moderne fotballspilleren» løper raskere, løper mer, er mer atletisk enn «den gamle» fotballspilleren. Rundt 30 prosent mer løper en fotballspiller i kamper i dag enn for 10 år siden. Og tiden du har fra ballen kommer til du har en spiller på deg, den har også sunket kraftig.

Derfor må du må være raskere i hodet også.

God til alt

I dag er det ikke sikkert at Henning Berg hadde fått 100 landskamper. Det er ikke sikkert at Kjetil Rekdal hadde fått den karrieren han fikk. Fordi de to, som eksempler, var raske i hodet, men ikke i beina.

Det er fortsatt behov for kloke fotballspillere. Men, som Lars Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen sa til meg torsdag: – I dag må alle fotballspillere være gode til alt. I tillegg til å være spesialister. Hansen har forsket mye på dette, blant annet ved å reise rundt til mange klubber i Europa.

Han er atletisk, 26 år, 184 høy – og lynrask. Jørgen Skjelvik er et godt, norsk eksempel på endringen i fotballen. Han er også et eksempel på at du ikke nødvendigvis blir best i den posisjonen på banen som du spilte ifra du var liten.

Skjelvik startet som tenåring i Stabæk – som offensiv spiller.

– Jeg spilte i en klubb der rollene var ganske låste. Og jeg var kant/spiss. Det var det jeg skulle spille, forteller landslagsstopperen.

Skjelvik gikk seg fast. Det så ut til å stagnere.

Tilfeldigheter

Ved en inkurie ville Kalmar, som hentet Skjelvik, at han skulle prøve backplassen. Det gikk bra. Til Rosenborg ble han hentet som back, men også her var det litt tilfeldig at han ble flyttet på: En skade på Stefan Strandberg gjorde at Skjelvik måtte inn som stopper.

Og før denne sesongen bestemte Rosenborg-lederen seg: Vi må dyrke Jørgen Skjelvik som midtstopper. Det er der han kan gjøre laget best.

Nå er han i landslagstroppen som midtstopper, og da jeg torsdag spurte Lars Lagerbäck hva han får med Skjelvik i midten bak, var svaret konkret og uten tvil fra landslagssjefen:

– Først og fremst stor fart.

Fart betyr alt

I dag er toppfarten på angrepsspillerne så høy at du omtrent er sjanseløs uten forsvarsspillere med fart. Og det er her Jørgen Skjelvik kommer inn som et unorsk kort: Han er lynrask. Både klubb- og landslag kan stå høyere på banen med laget sitt hvis de har et lyn bak. Skjelvik løper opp mange angrepsspillere.

– Han har også utviklet posisjonering og duellspillet sitt, sier Lars Lagerbäck. Det er selvfølgelig helt nødvendig. Det hjelper ikke å være rask hvis du ikke vet hvordan du skal forsvare deg. Men her har Skjelvik tatt store steg denne sesongen.

Så her kan landslaget ha funnet sin ideelle midtstopper, uten at det så sånn ut for bare et år siden. Skjelviks historie minner om Ronny Johnsen, som tidlig ble oppdaget på grunn av den store farten sin. Men Johnsen ble ganske lenge gjemt litt bort som både spiss og kantspiller. Det var først da han inntok stopper-rollen at han vokste til det som, på siste halvdel av 1990-tallet, var en av Europas beste midtstoppere, med Champions League-tittelen med Manchester United i 1999 som høydepunktet.

Bygg rundt de ekstreme

For Lars Lagerbäck, som skal bygge et norsk landslag fram mot EM-sluttspillet i 2020, handler det nettopp om å finne disse typene som kan få resultatene til å tippe Norges vei igjen. Sander Berge (19) er en annen ekstrem spiller, en moderne midtbanespiller, sterkere og raskere enn de fleste det går an å sammenligne med. Han bør og må dyrkes. Og jeg vet at Lagerbäck har latt seg imponere av Berge, kanskje spesielt modenheten hans utenfor banen.

Joshua King har ekstrem fart på de første meterne. Moi Elyounoussi er over snittet god til å drible seg fri på små flater. Rafik Zekhnini, han har enorm fart med ballen i beina.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Tilfellet Ødegaard

Får du mikset disse «spesialistene» med noen grovarbeidere, så har du starten på noe som kan bli veldig spennende for landslaget og publikum.

Og så handler det, på sikt, om å integrere Martin Ødegaard, med sitt unike fotballhode, i et slikt lag. Det kan ta litt tid, fordi Lars Lagerbäck først må få på plass fundamentet, tryggheten, den balansen som gjør at Norge ikke taper så mange fotballkamper.

Og det tror ikke jeg Norge gjør hvis Jørgen Skjelvik finner sin plass i Lagerbäcks defensive organisering.