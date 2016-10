Skullerud: – Høgmo er avhengig av å få vind i seilene kjapt

BAKU (VG) Tor Ole Skullerud (45) nekter å kreve trenerens avgang på TV ved norsk tap i kveld, men Per-Mathias Høgmos tidligere assistent innrømmer at alt står på spill for gamlesjefen mot Aserbajdsjan.

– Norge må vinne de to neste kampene, og det tror jeg alle kjenner på, også innenfor landslaget, sier Skullerud til VG.

Torsdag kveld vandret Høgmos assistenttrener fra høsten 2013 gjennom midtgangen på SK 7110 til Baku, forbi både Høgmo og en rekke av spillerne han ledet til bronse i U23-EM for tre år siden, før han fant sin plass bak i charterflyet sammen med resten av pressen.

Med 68.000 tomme seter på Aserbajdsjans flotte nasjonalarena som vitner, så han Discovery-kollegaene intervjue Høgmo på indre bane før oppvarmingen i går. Ellers holder han seg i bakgrunn; pressekonferansen i forkant ble fulgt fra bakerste benk. Men ved et norsk poengtap i kveld blir han den første stemmen som skal svare fjernsynspublikumet på spørsmålet alle vil stille seg: Er Høgmo rett mann?

– Per-Mathias er presset. Og det vet han selv, sier Skullerud.

– Hvordan er han når han er presset?

– Jeg vil ikke gå inn på min personlige relasjon til Per. Det blir feil. Det å være fotballtrener når det går bra, det kan alle fikse. Jeg synes han utad har fremstått bra, uten nevneverdig å være påvirket av presset alle vet er der.

Lansert som ny landslagssjef selv

Skullerud mener det ikke er vanskeligere å kritisere Høgmo enn en trener han ikke har jobbet sammen med. Men innrømmer at det er «litt rart» å jobbe tett på landslaget hvor han kjenner alle. Nylig gikk TV 2-ekspert Jesper Mathisen ut og lanserte den tidligere Molde-treneren som mulig ny landslagssjef etter Høgmo.

– Jeg synes ikke noe om den evalueringen midt oppi alt. Men hvis Jesper, som jeg har trent på yngre landslag, synes det, så er det hyggelig.

– Men er det en drøm for deg?

– Ikke på kort sikt. Men å være landslagstrener for Norge er noe alle fotballtrenere som er i nærheten kan tenke seg en gang.

GAMLE TIDER: Landslagssjef Per-Mathias Høgmo (nummer to fra venstre), her fra en landskamp mot Slovenia i 2013, med Tor Ole Skullerud på sin høyre side. De andre: Martin Foyston (nummer tre fra venstre) og daværende landslagslege Thor Einar Andersen (t.h.). Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Burde vært bedre

Skullerud mener landslaget nå minner mer om utgangspunktet for tre år siden.

– Det som var genialt med Drillo (Norges tidligere landslagssjef Egil Olsen, red.anm.) var at det var helstøpt da vi forsvarte oss. Fra å være fryktelig offensive har vi havnet i en dårlig defensiv variant i de siste kampene. Det kan virke som om vi har gått litt vekk i fra det som skulle være stilen. I takt med dårligere resultater har det blitt seende annerledes ut, sier Skullerud, som mener enkeltspilleres fravær kan forklare mye.

– Har Norge bedre spillere enn resultatene tilsier?

– Ja. Jeg har kjempetro på disse spillerne her. Det er lys i mørket. Det er mørkt og trist akkurat nå, men jeg tror det vil bli bedre, fordi jeg har tro på spillerne.

– Tror du Høgmo er treneren som får det beste ut av dem?

DEN GANG DA: Tor Ole Skullerud, her med Magnus Wolff Eikrem under U21-EM i Israel sommeren 2013. Mange av elevene, men ikke Eikrem, fra den troppen er nå i A-troppen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg håper det.

– Men tror du det?

– Han er avhengig av å få vind i seilene kjapt nå, det tror jeg han kjenner selv også. Denne VM-kvalifiseringen står og faller på noen få kamper som er ekstremt viktige nå. Uten å lage dette til noe større enn det er: Det er superviktig; denne samlingen her (Aserbajdsjan i kveld og San Marino tirsdag, red.anm.) og Tsjekkia-kampen i november. Ikke minst for at folk skal tro på dette igjen.

Mener trenerskifte er feil uansett



Per-Mathias Høgmo har fått kritkk for påstått svevende kommunikasjon i tiden som landslagssjef. Skullerud svarer slik på spørsmål om dette:

– Han la lista høyt, og var veldig ambisiøs rundt prosjektet sitt. Jeg tror egentlig alle er enige i retningen han valgte, i alle fall er jeg det, med å utvikle landslagets spillestil og klare å spille mot etablert forsvar mer enn før. Men jeg forstår veldig godt at det sitter folk som ikke får med seg hva han mener. Det merker jeg på folk.

– Hvis det realistiske VM-håpet er ute etter Tsjekkia-kampen 11. november, altså at Norge har tre eller til og med også fire poeng, er det da noe vits i å fortsette?

– Jeg har ikke tenkt til å ta på meg å evaluere Per-Mathias; det blir helt feil for meg.

Skullerud er urokkelig der. «Fordi jeg er trener selv», forklarer han. Og at tiden som TV-kommentator på heltid kun er forbigående før han tar en jobb på sidelinjen igjen.

– Men hva sier TV-eksperten Skullerud om trenerspørsmålet om det blir tap?

– Jeg kan ikke helt se at det er et tidspunkt å gjøre noe på trenersiden, hverken med tanke på Per eller eventuelt en ny mann. Når han fikk tillit etter EM-kvaliken, er ikke to kamper inn en kvalik et tidspunkt å gjøre slike endinger på.

– Du er ikke redd du blir kjedelig som TV-ekspert, da?

– Jo, det kan godt hende. Men det lever jeg fint med. Jeg har heller ikke fått tilbakemeldinger om det, og jeg tror Discovery vet hva de får med meg.

