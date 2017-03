Skuffet Riise med kritikk mot Norge: – Hovland er ikke god nok

BELFAST (VG) John Arne Riise (36) var ikke nådig mot hverken det norske landslaget eller Even Hovland (28) etter skuffelsen i Belfast.

En av dem som måtte tåle mest kritikk etter Norges skuffende 2–0 tap for Nord-Irland var midtstopper Even Hovland. Nürnberg-stopperen fikk mye av skylden for at Nord-Irland tok ledelsen 1–0 etter bare 88 sekunder, da han ikke var tett oppe i Jamie Ward, som sendte vertene i føringen.

Hovland spilte til en 4er på VGs børs, og ble vurdert som følger:

«Fikk ikke avskåret Ward på 1-0-målet. Hang ikke med da nordirene satte standarden. Virket kamprusten. Klart bedre i 2. omgang. Var inne i forkant av situasjonene da. Men da var denne kampen avgjort.»

Senere i omgangen scoret Conor Washington og sørget for 2-0, som også ble sluttresultatet.

Misfornøyd Riise



Den tidligere Liverpool-profilen John Arne Riise står med 110 kamper for det norske landslaget, og er spilleren med aller flest kamper for Norge. Han var ikke nådig på sin Twitter-profil, da han kom med en liten tirade.

– Fryktelig! Nok en gang bygges det opp store forventninger. Er for dårlige. Igjen. Hovland bør benkes, ikke god nok på dette nivået.



Og Riise var langt fra ferdig.

– Vi mangler profiler. Noen som kan være sjef, ingen står frem. Dette er veldig dårlig. Midtstoppere? Lang vei frem. Fryktelig lang, tvitret han, før han fulgte opp:

– Sjefen sier det er hans ansvar at gutta har rett holdning når de entrer banen? Sorry, men det bør gutta klare selv! Snakk om flagget på brystet.

SKUFFET: John Arne Riise har 110 kamper for Norge, og likte ikke det han så fra Norge søndag. Foto: Marius Knutsen , VG

Tar selvkritikk



VG konfronterte Even Hovland med Riises tweets etter kampen.

– Alle har lov til å mene det de vil. Det har jeg ikke problemer med å forstå. Alle vil spille hele tiden, men når man ikke er tett nok oppi og de får satt 1-0, så blir det en vurdering, det, sier han ovenfor VG.

Hovland, som debuterte for Norge i 2011, tok selvkritikk for scoringen som ga Norge en marerittstart i Lars Lagerbäcks debut.

– Han (Jamie Ward) tar ballen og går utover, så får han snudd seg og fyrt av. Jeg skulle jo greid å være tettere i ham. Det er ikke godt nok.

Dette var midtstopperens 22 kamp med flagget på brystet, og han spilte samtlige 90 minutter. Han var klar over at ting ikke funket i dag.

– Vi hadde en plan i dag på hvordan vi skulle gjøre ting, men vi utførte den ikke som vi burde gjort. Vi slo altfor mye rett fram i stedet for bredt, slik planen var, sier han, og legger til:

– Nå er løpet kjørt for VM, men nå får vi tid til å se fremover og bygge videre på dette. Vi må få inn alt som Lars vil at vi skal få ut i hver kamp.

Mens Hovland mente at Norge ikke lykkes med å følge planen, var Joshua King kritisk til Norges taktikk.

Tapet for Nord-Irland betyr at Norge ligger nest sist i gruppe C, med bare San Marino bak seg. Det er i skrivende stund tolv poeng opp til gruppeleder Tyskland, syv til Nord-Irland og fem opp til Tsjekkia.

Håpet om VM-deltagelse i Russland neste år er så godt som borte.