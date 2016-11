Skjelbred om rollebyttet: – En utfordring

BERLIN (VG) Han blomstrer for Hertha Berlin. Og har fått mye kritikk for sitt spill for Norge. Per Ciljan Skjelbred (29) synes det er tøft å skifte rolle mellom klubb og landslag.

– Det er alltid en liten utfordring. Men jeg prøver så godt jeg kan, sier landslagskapteinen. Som kantspiller for den norske midtbanen slet han seg til 3 av 10 mulige poeng på VG-børsen mot San Marino på et Ullevaal fullt av hånlatter i oktober.

Sist fredag herjet han med Borussia Mönchengladbach foran 52.000 begeistrede tilskuere på Olympiastadion her i den tyske hovedstaden. Hertha vant Bundesliga-kampen 3-0 og Skjelbred fikk nest høyeste børskarakter i fotballmagasinet Kicker.

– Det er to forskjellige ting. Her er jeg nummer 6, skal styre spillet, vinne baller og sette opp tempoet. På landslaget har det blitt en litt annen rolle som innoverkant, forteller han.

Per Ciljan Skjelbred legger ikke skjul på at han må jobbe med sitt eget hode foran hver landslagssamling.

– Omstillingen er ikke minst stor mentalt. Men nå har jeg hatt en veldig god start på sesongen i Hertha Berlin. Så får vi håpe at jeg får vist det mot Tsjekkia også, sier han.

Men lite tyder på Per-Mathias Høgmo putter trønderen inn i rollen han behersker til det fulle i verdensmesternasjonens øverste liga. Han satte Skjelbred ut på høyrekanten for tre år siden og har tviholdt på sitt første trekk som landslagssjef.

– Vi får se hva vi ender opp med da. Vi vet jo hvor Per spiller til daglig. samtidig så har han gjort en god jobb for i en litt fri rolle for oss til høyre offensivt. Han har åpnet opp for backen som kommer. Det blir en taktisk vurdering i forhold til å utnytte det mannskapet vi har best mulig. Det er mange som konkurrerer om de samme plassene, sier Høgmo.

Skjelbred medgir at det ikke alltid enkelt å gå fra hyllesten i Tyskland til skepsisen i Norge.

– Det er rart, sier han.

– Men jeg gleder meg hver gang jeg kommer hit til «gutta boys». Det er en utrolig fin gjeng og det kommer opp nye talenter opp nesten på hver samling. Her i Tyskland får jeg gode skussmål, men på landslaget har vi jo ikke prestert i det siste. Og da blir det mindre positivitet.

Selv har Per Ciljan Skjelbred tatt flere oppgjør med landslagets kritikere de siste årene.

– Det har vært for mye. Media har blitt så mangfoldig fra Twitter, Instagram til radio og ditt og datt. Det blir litt useriøse spørsmål og litt useriøse vinklinger på ting. Da føler jeg at jeg må si fra, sier landslagskapteinen.

– På vegne av laget?

– Ja. Det blir en del usaklige ting og når vi driver med det vi gjør så føler jeg at vi kan ha en bedre toveiskommunikasjon. Det kan være artikler der jeg føler folk blir hengt ut og jeg over hode ikke kjenner meg igjen, sier han.

Lysluggen fra Lade går tøft ut foran fredagens skjebnekamp mot Tsjekkia. Etter to tap og baklengsmål mot San Marino snakker han om tre poeng i Praha – en by Norge ikke har plagsomt gode minner fra. Norge tapte avgjørende bortekamper mot Tsjekkia både i 1995 og 2005. Den siste kampen var avgjørende playoff for VM.

– Vi går for seier. Vi må ha det for å være med og slåss.

– Er det lett å bygge troen på seier i dette laget nå?

– Det er aldri lett å vinne landskamper og i hvert fall ikke mot Tsjekkia. Men vi vet hva vi kan få til på en god dag og det må få frem nå.

Uansett hvor Per Ciljan Skjelbred spiller på banen.