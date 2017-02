Skjelbred gir seg på landslaget: – Har ikke lenger motivasjonen

Tidligere landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred (29) har bestemt seg for å legge opp Norge-karrieren.

Det kommer brått og uventet frem på Skjelbreds Instagram-konto.

– Kjære landslag: takk for meg, innleder trønderen.

– Når det nå kommer en ny landslagstrener føler jeg at dette er et passende tidspunkt for å gi drakten min til en av de nye, unge guttene som banker på landslagsdøren. Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn, skriver Per Ciljan Skjelbred.

Han endte på 43 landskamper for Norge, med ett mål mot Makedonia i 2013. Skjelbred var kaptein i 19 av sine 20 siste landskamper.

– Jeg håper at guttene som nå skal spille med det norske flagget på brystet får tid og ro til å utvikle seg, at de får mange minnerike opplevelser og - viktigst av alt: at de har det gøy med å spille landslagsfotball. Jeg har stor tro på det norske laget og alle de flotte spillerne vi har i Norge. Både på herre- og damesiden, skriver Skjelbred.

– Tusen takk til lagkamerater for alle de fine stundene både på og utenfor banen. Tusen takk til støtteapparatet som har ordnet ALT for oss på samlinger! Og TUSEN takk til fansen, til dere som reiser, heier, fryser, roper, gråter og ler med oss. Med dette forlater kapteinen skuta. Ei skute med godt mannskap og en ny los, som har stø kurs mot neste mesterskap - lykke til! Jeg heier på dere!

Skjelbred spiller for øyeblikket klubbfotball i Hertha Berlin, der han har spilt 14 Bundesliga-kamper denne sesongen. Senest denne helgen spilte han solid da laget hans var sekunder unna å ta en Bayern München-skalp:

VG kommer tilbake med mer!