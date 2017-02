Skjelbred-exiten er mest av alt trist

Kommentar Per Ciljan Skjelbred (29) ble valgt ut til å lede Per-Mathias Høgmos «landslagsrevolusjon». Det gikk dårlig. For begge. Så dårlig at drøyt tre måneder etter tapet i Praha er begge borte fra landslaget – for godt.

Tilfellet Skjelbred er mest av alt trist. For norsk fotball har ikke flere gode fotballspillere enn at vi trenger alle sammen.

Jeg kan ikke huske noen markant norsk spiller som har gitt seg på landslaget «før tiden» siden Erik Mykland sa nei etter VM i 1998 (27 år gammel). Og at Per Ciljan Skjelbred er en av de beste, det har spillet hans i høytflyvende Hertha Berlin vist de siste to årene.

Slet på landslaget

Dessverre ble Hertha-spillet aldri helt overført til landslaget. Akkurat hva som ikke stemte, finnes det ikke noen fasit på. At Skjelbred spilte litt ut av posisjon, er det liten tvil om. Men det i seg selv skal ikke være nok for en såpass god fotballspiller.

Kanskje tynget kapteinsansvaret. Noe var det i hvert fall som gjorde at jeg iblant følte at Skjelbred spilte med bremsene på.

Per Ciljan Skjelbred var kapteinen som ble byttet ut i hver kamp. Nesten i hvert fall. Skjelbred startet i 24 av Høgmos 35 kamper som sjef og ble byttet ut i 20 av kampene.

Det er ganske spesielt. Terskelen for å bytte ut kapteinen din er som oftest mye høyere enn for andre spillere.

Får aldri svarene

Om Lars Lagerbäck hadde latt Skjelbred fortsette som landslagskaptein, får vi nå aldri svar på. Men det som er langt verre: Vi får heller ikke svar på om Lagerbäck hadde vært landslagssjefen som endelig fikk det maksimale ut av den løpssterke og ballsikre midtbanespilleren. Hverken Drillo eller Per-Mathias Høgmo klarte det.

La det være sagt med en gang: Per Ciljan Skjelbred er en person jeg alltid har satt høyt. Helt fra han tok meg med til sin gamle hjemmebane i Lade i Trondheim som 17-åring, har jeg respektert Skjelbred, både som person og fotballspiller. Gjennombruddet hans i Rosenborg var av en slik karakter at man trodde det var nødt til å bli noe stort. 18 år gammel herjet han på bortebane mot Olympiakos i Champions League.

I Trondheim tok det helt av. Skjelbred ble popstjerne. Jentene hylte. Gutta ville bli som han. Supporterne elsket en lokal, ung spiller. De hadde ikke sett maken siden Steffen Iversen og Vegard Heggem.

Så kom beinbruddet. Som skygget for gjennombruddet. Man hørte bruddet langt utenfor Lerkendal, da Olympiakos igjen var motstander. Så ble det stille.

Helt stille.

Kom seg kanskje aldri

Det tok flere år før Per Ciljan Skjelbred ble den samme spilleren igjen. Kanskje ble han det aldri.

Hvordan karrieren hans hadde vært uten den grusomme taklingen fra grekeren Ieroklis Stoltidis, det får vi aldri vite. Like lite som vi nå får vite hvordan et Lagerbäck-landslag hadde passet lysluggen fra Lade i Trondheim.

På de siste landslagssamlingene virket Per Ciljan Skjelbred lei. Han var spesielt lei all negativiteten rundt landslaget. Jeg husker godt at han kom bort til meg en gang og ville at jeg skulle skrive om talentutviklingen, om spillere som var på vei opp og frem, i stedet for – som han sa: «Vi som er ferdige».

Nå er han ferdig. På landslaget.

Virket lei

De fleste som gir seg med noe «dekker seg» bak uttrykket «vil ha mer tid med familien». Det er en safe måte å si farvel på.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Når det gjelder Per Ciljan Skjelbred, så tror jeg faktisk det stemmer. Han har slitt med å være så mye borte fra barna Eline Sofie og Jonathan. Nå får han klubb-pausene, når landslagene samles, til å samle krefter og være sammen med ungene sine.

Samtidig: Jeg sitter med en følelse av at Per Ciljan Skjelbred mest gikk lei.

Og det er trist.

Myggen gjorde comeback på landslaget et halvt år etter at han sa nei – og førte Norge til EM i 2000.

Kan Skjelbred gjøre noe lignende?