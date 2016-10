Sist Norge spilte i Baku, ble spillerne grønne – av maling

Sist Norge spilte mot Aserbajdsjan i Baku, ble spillerne grønne av maling på gresset.

– Det var spesielt, innrømmer Per-Mathias Høgmo om kampen i november 2014.

– Vi hadde hvite drakter som ble grønne. Arenaen var ikke så bra. Denne gang kommer vi til et nytt og flott anlegg.

I 2014 spilte Norge på hjemmebanen til Baku-laget Neftchi. Banen var gul, ikke grønn, og stadion-sjefen bestemte at gresset skulle «males» for at det skulle se penere ut. Derfor ble de hvitkledde norske spillerne grønnflekkede. Det var forøvrig langtfra første gang gresset fikk gunstig grønnfarge på denne arenaen.

Norge vant 1-0 etter Håvard Nordtveits perfekte heading etter et innøvd dødballtrekk.

– Vi skal spille i helhvitt lørdag, opplyser pressetalsmann Svein Graff - men denne gang er det altså neppe «malt» gress.

– Vi vant 3-1 i sjanser, sier Høgmo på pressekonferansen tirsdag kveld - foran Norges neste oppgjør i Baku.

Når NTB spør om effektiviteten i hans tid som landslagssjef - 0,85 mål pr. kamp, svarer Høgmo:

– I forrige kvalik måtte vi ha seks sjanser for å score, mens motstanderne scoret på hver tredje sjanse. Det er klart at vi har som mål å øke effektiviteten.

Per-Mathias Høgmo blir også spurt om ulike formasjoner - og får spørsmål om Norge mangler en klar filosofi.

– Vi var meget tydelige i hele kvaliken, svarer han.

– Basen var 4-2-2, med mulighet til å legge om til 4-3-3. I dagens fotball ser vi at det er viktig å ha to muligheter.

Han sier at Norge i år har videreutviklet 4-3-3 for å ha i tillegg til 4-4-2.

Høgmo fikk forfall fra Håvard Nordtveit, og bekrefter at Thomas Rogne var på tale - men at han har en liten skade. Dermed Ruben Gabrielsen fra Molde innkalt.

Når NRK-ekspert Tom Nordlie begynner å snakke om alle spillerne som har skiftet klubb i løpet av sommervinduet, sier Høgmo:

– Det er ni spillere som har byttet klubb. I dagens fotball er det beintøff konkurranse, og det tar tid å spille seg inn i et nytt lag. På kort sikt er dette en utfordring for spillerne.

Mens for eksempel Haitam Aleesami har hatt suksess i italienske Palermo, var ikke Stefan Johansen i troppen til Fulham sist helg.

Nok en gang fikk Høgmo i dag spørsmål om bruken av Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi i playoff mot Ungarn - mens de to nå er ute av troppen.

– Det er tøff konkurranse i troppen, og begge var forsterke i den perioden da vi spilte mot Ungarn. Martin Ødegaard ble dessverre ikke utlånt (fra Real Madrid) som vi håpet på, og U-landslaget har nå to viktige kamper.