Semb må få mer ansvar – eller en annen jobb

Kommentar PRAHA (VG) Norsk fotball har en toppfotballsjef som ikke har ansvar for A-landslaget. Det er uholdbart – for både NFF og Nils Johan Semb. Og et av mange grep forbundet nå må ta.

I alle sammenhenger er Semb til stede når A-landslaget samles. Han hevder at det er hovedansvaret hans, samtidig som han verken kan eller skal ansette eller avsette landslagssjef.

Det blir fullstendig meningsløst.

Kan ikke si noe

For i Praha, etter Per-Mathias Høgmos niende tap på de 13 siste kampene og et definitivt farvel til VM i Russland om halvannet år, var Semb til stede. På pressekonferansen etter kampen mot Tsjekkia også. Men ingen snakket med mannen, som selv var landslagssjef fra 1998-2004.

Fordi han uansett ikke kan si noe om verken Høgmo eller hva NFF gjør med den nåværende landslagssjefen i tiden som kommer.

Det blir for dumt.

Må ta ansvar

Enten må Semb få tilbake det ansvaret han hadde, før president og generalsekretær strippet han for det i 2013, eller mannen må få en annen jobb. Fordi det er han, som omtrent den eneste i NFF-systemet, som har kompetanse til å ansette eller sparke fotballtrenere på dette nivået.

Lørdag formiddag kom Semb og Høgmo sammen til flyplassen i Praha. Og selvsagt brukes Sembs kompetanse. Men ikke offisielt.

Hvorfor ikke?

Dette er bare et av temaene president Terje Svendsen og det nye forbundsstyret for lengst skulle ha tatt tak i. Svendsen ble valgt og havnet midt i norsk fotballs kanskje største krise i moderne tid. Og norsk idretts verste år på så lenge noen kan huske.

Må fronte ting

Det er uansett presidenten som må sørge for at det blir en konsekvens av de tingene som mislykkes i hans forbund. Det er han som har ansvaret. Derfor må det komme på plass en erstatter for Kjetil Siem, som forsvant fra jobben som generalsekretær i mai og fortsatt ikke er erstattet.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Det er han som har ansvaret og må fronte A-landslagets svakeste periode siden 1980-tallet, siden toppfotballsjefen ikke kan gjøre det. Og det nytter ikke lenger med ord som «prosess» og «evaluering», eller det fantastiske ordet «evalueringsprosess». Det må handling til nå, Svendsen. Hvis Per-Mathias Høgmo ikke forstår at han må slutte i jobben nå, så må presidenten reagere.

Tøff jobb

For ansvaret må få en konsekvens. Og den må Svendsen ta.

Det er nå han må ta ansvar, vise at Norges Fotballforbund har en tydelig og ansvarlig ledelse. Svendsen må klart og med rene ord kommunisere hvordan fremtiden vil bli for A-landslaget.

Det er en tøff og vanskelig jobb.

Men han har sagt ja til den.

Og han har godt betalt.

Da må det handles – nå.