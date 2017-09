Semb avviser krav om avgang

Tirsdag mente VG-kommentator Leif Welhaven at det var på tide for toppfotballsjef Nils Johan Semb å trekke seg fra sin stilling. Det kommer han ikke til å gjøre.

TV 2 skriver at Semb fikk spørsmål om han ville vurdere stillingen sin etter de svake resultatene da han landet på Gardermoen tirsdag ettermiddag.

– Nei, var det kontante svaret hans.

– Hvorfor ikke?

– Jeg oppfatter sterk tillit i ledelsen og fagmiljøet jeg leder. Det er ingen indikasjoner på noe annet, sier Semb.

Dermed benekter Semb at han kommer til å trekke seg, slik VG-kommentator Leif Welhaven tirsdag skrev at han burde gjøre. Tiden er «overmoden for en signalmarkering i norsk toppfotball», skriver Welhaven, og peker på at jobben som toppfotballsjef bør være tidsbegrenset og at det finnes en smertegrense.

Toppfotballsjefen mener på sin side at han ikke har ansvaret alene.

– Jeg skal ta mitt ansvar som toppfotballsjef og jeg har betydelig ansvar for norsk toppfotball, men det er ikke mitt ansvar alene og jeg har mine overordnende og mange andre som er med på utviklingen av norsk fotball. Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball. For eksempel økonomiske prioriteringer, politisk overordnende beslutninger og endringer i strukturer er ikke mitt ansvar, sier Semb ifølge kanalen, og fortsetter:

– Jeg må tåle kritikk. Jeg har stått i dette i mange år og jeg tåler kritikken, og jeg skjønner at den kommer, men jeg takler den.

Nils Johan Semb er tidligere landslagstrener og ledet Norges fotballherrer til EM i 2000, det foreløpige siste sluttspillet det norske herrelandslaget har kvalifisert seg til. Han har hatt stillingen som toppfotballsjef siden 2009.

