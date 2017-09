VG-kommentator Leif Welhaven mener toppfotballsjef Nils Johan Semb nå må trekke seg fra sin stilling. Det er ikke et tema - hverken for Semb eller NFF.

– Vi har ikke hatt noen diskusjoner om manglende tillit til Semb som toppfotballsjef. Han har tillit, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, til VG.

Svaret kommer i kjølvannet av mandagens blytunge 0–6-tap mot Tyskland, som Bjerketvedt betegner som et varsko for norsk toppfotball.

VARSKO: NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt fikk ringside se Norge bli ydmyket av Tyskland. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

VGs sportskommentator Leif Welhaven mener nå det er på tide at Nils Johan Semb trekker seg fra stillingen som toppfotballsjef, en stilling han har holdt siden oktober 2009.

Det er ikke aktuelt, sier Semb til TV 2.

– Nei, var det kontante svaret hans da han møtte norsk presse på Gardermoen tirsdag ettermiddag.

– Hvorfor ikke?

– Jeg oppfatter sterk tillit i ledelsen og fagmiljøet jeg leder. Det er ingen indikasjoner på noe annet, sier Semb til TV 2.

– Enkeltpersoner har ikke ansvaret



NFF-sjefen Bjerketvedt understreker også at ansvaret for gårsdagens tap, og de siste årenes svake resultater, ikke holdes av én person.

– Enkeltpersoner kan ikke ha ansvar for suksess eller fiaskoer som i går. Vi må like vel vurdere men må vurdere hva vi skal gjøre, uten at det dreier seg om toppfotballsjefen, sier han.

Det samme mener Semb selv.

– Jeg skal ta mitt ansvar som toppfotballsjef og jeg har betydelig ansvar for norsk toppfotball, men det er ikke mitt ansvar alene og jeg har mine overordnende og mange andre som er med på utviklingen av norsk fotball. Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, sier Semb ifølge kanalen.

Toppfotballsjef: Nils Johan Semb. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Welhaven mener at en toppfotballsjef bør ha en begrenset tid i jobben, om argumenterer for at stillingen bør gå på åremål. Semb har snart hatt jobben i åtte år, og har sett Norges herrelandslag falle 50 plasser på FIFA-rankingen i samme periode.

– En posisjon som toppfotballsjef måles på én måte, og kun én måte: Ut fra resultatene som oppnås. Derfor er dette en oppgave som er grunnleggende uegnet å ha som en fast stilling, uansett hva du heter, skriver kommentatoren.

Bjerketvedt vil ikke svare på om det kan bli aktuelt.

– Det er vanskelig for meg nå å kommentere enkeltpersoner, når vi vurderer hvordan vi skal jobbe fremover. Det blir naturlig å se på alle alle funksjoner og kompetansen vi har, sier generalsekretæren til VG.

Noe må gjøres - vet ennå ikke hva

NFF-toppen er likevel klar på én ting: Noe må gjøres.

Etter kvinnenes EM-fiasko i sommer og herrenes årelange periode uten mesterskap, har ikke NFF nådd målene de nedfelte i handlingsplanen for to år siden.

– Det er åpenbart ut fra situasjonen at vi ikke kan fortsette som i dag. Det betyr ikke at alt vi gjør er dårlig, men ikke vi har ikke nådd resultatmålene våre, da må vi tenke annerledes, sier Bjerketvedt uten at han ønsker å konkretisere hva som må gjøres.

– Har dere vært for dårlige i arbeidet med å nå egne mål, eller har målene vært for høye?

– Det må vi diskutere. Jeg tror også vi er nødt til å ha en kritisk gjennomgang av om målene er for høye i kjølvannet av hvordan vi ser at internasjonal fotball utvikler seg, men det må samtidig ikke bli en unnskyldning for at vi ikke skal ta nye steg, sier han.