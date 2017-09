Selvsikker Löw før Norges «umulige oppgave» : – Vi scorer uansett

STUTTGART/OSLO (VG) Tyskland har kun tapt to kvalikkamper til VM noen gang. Landslagssjef Joachim Löw virker også veldig komfortabel før Norge kommer på besøk.

– Vi vil være fokusert på kampen i morgen. I dag og i morgen er vår toppprioritet å slå Norge slik at vi er klare for VM i Russland, sier den tyske landslagssjefen foran et stort pressekorps.

Han sitter i stillige lokaler i 8. etasje av Mercedes Benz Museum som holder plass i det berømte bilmerkets hjemby Stuttgart. Derfra er det utsikt til Daimler Benz Arena hvor kampen spilles mandag kveld.

Lokalet er stappfullt av pressefolk. Fotball er utvilsomt den store idretten i Tyskland. Med god grunn.

Oppgaven for Norge er formidabel - bare se på denne statistikken til den regjerende verdensmesteren:

Siden 1934 har Tyskland kun tapt to VM-kvalikkamper (1-5 mot Englnad i 2001 og 0-1 mot Portugal i 1985 med Vest-Tyskland). Samtidig står de med 70 seiere og 18 uavgjort. En statistikk ingen land er i nærheten - Italia er nærmest med syv tap.



Die Mannschaft har spilt ti kamper så langt i 2017, og vunnet åtte og spilt to uavgjort. I sommer vant dem Confederations Cup (prøve-VM i Russland) etter 1-0-seieren over Chile i finalen.

I VM-kvalifiseringen leder de Norges gruppe suverent med full pott etter syv kamper og småpene 29-2 i målforskjell.

Sikker på scoring



På VGs spørsmål om han er overrasket over Norges svake resultater (syv poeng på syv kamper) svarer 57-åringen slik:

– Norge hadde alle muligheter, men nå har di skiftet trener. Lars Lagerbäck har mer erfaring på dette nivået. Norge har ikke mer å spille for nå, men det er et godt organisert lag med mer erfaring på dette nivået, svarer «Jogi» til VGs reporter.

– Vi har studert Norge, men det er ikke det viktigste mandag kveld. Vi har fokus på oss selv, og uansett så vil vi score mål mot Norge etter hvert. Det er jeg sikker på, legger en selvsikker trener til.

På TV 2-spørsmål om det var noen norske spillere han likte svarte han:

– Nordtveit synes jeg egentlig er en ganske god spiller, mens Jarstein er en veldig god keeper i Hertha. Men jeg tenker ikke på om noen av de norske hadde passet inn i mitt lag. Jeg er fornøyd med mine spillere, sier Löw, kanskje ikke så overraskende.

Raste mot fans



Men Löw var ikke bare fornøyd søndag ettermiddag. Under 2-1-seieren mot Tsjekkia fredag lagde enkelte tyske supportere bråk på tribunen.

– Jeg er skuffet og rystet over 200 holligans som kaller seg fans, som er en skam for vårt land, og som ødela for laget på stadion i Praha, sier mannen i svart V-genser med kjede rundt halsen.

– Når vi drar utenlands og skal representerer landet skal vi respektere det tyske. På en stadion skal man kose seg med familien, og ikke bli preget av denne pinlige oppførselen, raser Löw.

Blant annet fikk målscorer Timo Werner (21) stygge tilrop mot seg. Blant annet ropte noen at han var en sønn av en hore.

– Timo Werner spilte en kjempekamp, og har vært en lykke for Tyskland med fire mål på syv kamper. Det er en prestasjon, og han skal slippe å få høre slike skammelige ting, sier Löw tydelig oppgitt.

Det ble også hørt nazirop fra tribunen i retning av Werner.

– Ropene var en katastrofe. Det var virkelig ille. Vi tar fullstendig avstand fra det, og det var derfor vi ikke gikk bort dit, sa matchvinner Mats Hummels ifølge Bild.

Se høydepunktene fra Norges seier mot Aserbajdsjan:

Löw røpte at Marc Ter Stegen vil stå i mål og at Julian Draxler skal starte, mens Sami Khedira må testes. Under fredagens kamp prøvde Tyskland seg med en trebackslinje som ble slaktet i tysk presse.

– Det fungerte ikke, men meningen var at det skulle gi oss mer fleksibilitet på kontringer, forklarer Löw og sier at Tyskland vil starte med to eller tre spillere i angrepssrekka.