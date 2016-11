Selnæs straffet hardere enn Zidane-nedskalling

Ole Selnæs (22) fikk strengere straff for det påståtte munnbruket mot dommerassistenten i Baku enn Zinedine Zidane fikk for å ha skallet ned Marco Materazzi.

Landslagskamerat Stefan Strandberg er blant de som reagerer sterkt på at nordmannen må stå over fire VM-kvalifiseringskamper for utbruddet etter tapet for Aserbajdsjan i Baku.

– Det er helt sykt. Fire kamper får man hvis man skaller ned noen eller slår til noen, sier Strandberg – og sikter blant annet til Zinedine Zidane som sto bak en av fotballhistoriens mest omtalte hendelser da han skallet ned Marco Materazzi i andre ekstraomgang av VM-finalen i 2006.

Staberg: – Svært sjelden



– Fire kamper for Selnæs er strengt. Det er svært sjelden at noen spillere straffes med tre kamper. Da er vi som regel over på nedslagning og sånne ting. Denne straffen står ikke i stil med andre straffeutmålinger, sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg.

Kjente suspensjoner i fotball-VM 15 måneder - 1994: Diego Maradona, positiv dopingtest. 12 måneder - 1986: Samir Shaker Mahmoud, spyttet på dommeren. 6 måneder - 2002: Joao Pinto, slag mot dommer. 8 kamper - 1994: Mauro Tassotti, albue mot Luis Enrique 4 kamper - 2006: Leandro Cufré, spark mot Per Mertesacker. 4 kamper - 2006: Daniele De Rossi, albue mot Brian McBride. 4 kamper - 1994: Leonardo, albue mot Tab Ramos. 3 kamper - 2006: Pablo Mastroeni, hensynsløs takling. 3 kamper - 2014: Alex Song, albue mot Mario Mandzukic. 3 kamper - 2006: Zinedine Zidane*, nedskalling av Marco Materazzi. *Zidane la opp, straffen ble aldri sonet.

Den franske kapteinen ble utvist, fikk se Italia vinne på straffesparkkonkurranse – og la opp tvert. De tre kampene FIFA ga Zidane i karantene fikk sånn sett kun symbolsk verdi.

Senere har den nåværende Real Madrid-manageren fortalt at Materazzi kom med gjentagende uttalelser om Zidanes mor og søster som var så stygge at det rant over for ham.

Det er åpenbart at det også til en viss grad rant over for Ole Selnæs etter tapet i Baku. I forklaringen sendt til FIFA forteller han:

"After the game I walked off the pitch and into the tunell where the linesman where standing. As I passed him on my way to the changing room, I said to him: "You referees whistled on everything, you are so fucking bad.". That was all.

Selnæs har ikke besvart VGs henvendelse, men sier til fotball.no at han føler at straffen er for streng.

– Jeg beklager uttalelsene jeg kom med etter kampen, det var dårlig håndtert av meg. Samtidig er jeg svært skuffet over dommen, som jeg synes er urimelig, sier St. Etienne-proffen.

– Tror ikke en anke vil føre frem



NFF vurderer å anke straffen, men hvis den blir stående vil han være utestengt fra A-landslaget i 11 måneder. Det betyr i tilfelle at han mister VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia 11. november, samt kampene mot Nord-Irland, Tsjekkia og Aserbadsjan i 2017.

FIKK FIRE KAMPER: Brasilianske Leonardo (nr 16) ga USAs Tab Ramos (liggende) en knallhard albue i 1994-VM, fikk rødt kort – og ble belønnet med like lang karantene som Ole Selnæs. Foto: Paul Sakuma , AP

– Jeg tror ikke en anke vil føre frem, sier Staberg.

Han mener at det at hendelsen skjedde etter at kampen var slutt, i spillertunnelen, virker skjerpende.

– Nå er det aldri dommerne som utmåler straffen, men i mitt hode så er det mildere hvis det skjer på banen enn utenfor kampens hete. Hvis det stemmer at han har sagt det som er kommet frem, så ville det kvalifisert til noe midt i mellom gult og rødt kort ute på banen, avhengig av situasjonen. Her har FIFA sikkert ikke lagt stor vekt på tilsvaret fra Selnæs. Påstanden fra dommeren må være grunnlaget for at han får fire kamper. Men det er ganske ekstremt at man får så mange kamper, sier Staberg.

Han påpeker også at straffen, som i realiteten blir 11 måneder, fremstår som ekstra alvorlig fordi det spilles så få landskamper.

– Men lengden på karantenen er irrelevant. Hvis man spiller få kamper, så blir det konsekvensen, sier Staberg.

STRENG STRAFF: Ole Selnæs var lite fornøyd med dømmingen til israelske Liran Liany i Baku. Reaksjonene har nå ført til at han må stå over fire M-kvalifiseringskamper for Norge. Her like etter at Aserbajdsjan scoret seiersmålet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK , VG

Kenneth A. Leren er en av landets fremste idrettsjurister, både som advokat og forfatter. Han stusser over straffen Selnæs nå har fått:

– Det jeg kan si sånn umiddelbart er at straffen fremstår som uforholdsmessig streng. Da sammenligner jeg med måten engelske spillere uttaler seg ukentlig overfor dommere, med samme type språkbruk. Jeg kjenner ikke praksis på lignende saker som har ført til så streng straff, sier Kenneth A. Leren til VG.

Den mangeårige idrettsadvokaten Gunnar Martin Kjenner reagerer også.

– Det er ikke uvanlig at det spriker i forklaringen mellom spiller og dommer. Det høres umiddelbart strengt ut med fire kamper. Det gir jo et inntrykk av at FIFA beskytter dommerne veldig sterkt som for så vidt er aktverdig, men likevel. Uansett kjenner jeg ikke saken godt nok, og det kan jo komme frem flere detaljer her. Jeg vil jo tro at det finnes opptak av det som har skjedd, sier idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner til VG.

