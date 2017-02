Selnæs mister Lagerbäck-starten: – Det irriterer meg

MANCHESTER (VG) Old Trafford-klare Ole Kristian Selnæs (22) mister de første landskampene under Lars Lagerbäck på grunn av utestengelse.

– Det er klart det er surt. Det irriterer meg. Det er litt kjedelig, sier Selnæs til VG.

Det gikk en kule varmt for ballsprederen fra Sverresborg under Norges mye omtalte 1-0-tap mot Aserbajdsjan i fjor høst. Hans «so fucking bad»-tirade mot dommerne like etter kampslutt kostet ham en elleve måneder lang utestengelse fra A-landslaget.

Banningen i Baku gjør at han går glipp av de tre første VM-kvalifiseringskampene under Lagerbäck, mot Nord-Irland, Tsjekkia og Aserbajdsjan. Han kan tidligst være tilbake til bortekampen mot Tyskland i september. Denne våren kan han heller ikke spille for U21-landslaget, slik han gjorde etter suspensjonen på høsten, for det er han for gammel til.

– Frykter du at det vil være en ulempe for deg å gå glipp av de første samlingene under en ny landslagstrener?

– Nei, jeg tenker ikke på det som et handikap. Hvis jeg er god nok, så får jeg spille, det samme gjelder for alle. Det er fotball, det er ferskvare, så det er der og da som gjelder. Jeg må bare være best til enhver tid og levere så bra som mulig, sier Selnæs.

22-åringen forteller at han ikke har hatt kontakt med Lagerbäck, som ble presentert som ny norsk landslagstrener i slutten av januar.

– Jeg synes det er veldig spennende. Han har en fantastisk CV, så det lover jo veldig godt. Han har erfaring og det virker som han vet veldig godt hva som skal til for å få resultater og gå til mesterskap. Det er i bunn og grunn alt det handler om, å få Norge til mesterskap på sikt, sier Selnæs.

Klar for Old Trafford: – Det kuleste

Den svenske sjefen har antydet at han vil ta med seg den samme 4-4-2-formasjonen som han har hadde stor suksess med for Island i fjorårets EM-sluttspill. Det betyr trolig at Selnæs ikke vil få muligheten til å operere i ankerrollen han har hatt både i Rosenborg og Saint-Étiennes 4-3-3-formasjon.

– Nå har ikke jeg stålkontroll på hvordan lagene hans har spilt og hvordan det blir. Han kommer vel til å se an litt. Men jeg tenker at det er landslagsfotball, og at det viktigste er resultater. Det er det vi trenger også. Hvordan vi får de resultatene er ikke like viktig. Selv føler jeg at jeg passer inn i de fleste spillestiler. Så vi får se, sier Selnæs.

VG er til stede på treningen hans på Old Trafford kvelden før det viktigste Europa League-oppgjøret mot Manchester United. Det er forventet at nordmannen spiller fra start mot klubben som har vært «hans» så lenge han kan huske.

– Det blir en kul kamp. Den kuleste stadion jeg har spilt på og det kuleste laget å spille mot i hele verden. Det er en ufattelig stor klubb, og kanskje først og fremst en kamp som betyr veldig mye, det er noe av det artigste, sier 22-åringen.

MIDTPUNKT: Her jogger Ole Selnæs (i midten) sammen med resten av Saint-Étienne-spillerne på Old Trafford. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

– Ole har en viktig rolle

Han var et eneste stort smil da han jogget inn på Old Trafford onsdag kveld, til siste trening før kamp, foran en stappfull bortesving av Saint-Étienne-fans. Selnæs spøkte litt med den engelsktalende sloveneren Robert Beric mens han hevet blikket og så seg rundt på «drømmenes teater». Deretter pratet han litt med Florentin Pogba, som bare minutter tidligere hadde snakket varmt om sin norske lagkamerat på pressekonferansen i Europa-loungen i Old Trafford.

– Ole har en viktig rolle i garderoben, der han synger vinnersangen vår som han har tatt med fra Norge. Han er egentlig en beskjeden gutt som holder seg mye for seg selv, men på banen gir han absolutt alt, sa Pogba til VG.

Saint-Étienne-trener Christophe Galtier kan hverken bekrefte eller avkrefte om Selnæs spiller fra start på Old Trafford, men også han hadde ros å komme med til den trønderske midtbanespilleren.

– Det har ikke vært noe som helst problem med Ole etter at han kom til Saint-Étienne. Han er seriøs, profesjonell og en svært god fotballspiller, sier Galtier til VG.

Etter nyttår har Saint-Étienne lagt om formasjonen sin fra 4-3-3 til 4-2-3-1, noe som har ført til at Selnæs kun har startet fire av åtte kamper.

– Men det kan godt hende jeg går tilbake til en treer på midten mot Manchester United, sier Galtier.