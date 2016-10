BAKU (VG) Ole Selnæs føler han burde fått sjansen tidligere. Men i dag starter han sin første viktige landskamp for Norge.

– Det som skjedde mot Hviterussland bryr jeg meg ikke så mye om. Det er Tyskland-kampen jeg tenker på, og det er der vi tapte tre poeng. Jeg var skuffet over at jeg ikke startet. Jeg synes at jeg hadde fortjent det, sier Selnæs til VG.

En svak generalprøve mot Hviterussland sendte Selnæs på benken mot Tyskland tidligere i høst. Nå tyder det meste på at Selnæs får muligheten til å slå tilbake.

Saint-Etiennes midtbaneelegant har blitt drillet som midtbaneanker i en 4-3-3/4-5-1-formasjon av landslagssjef Per-Mathias Høgmo denne uken.

Baku-oppgjøret mot Aserbajdsjan blir i så fall den første virkelige testen for Selnæs. Han har aldri tidligere spilt fra start i en kvalikkamp eller i play off-matcher.

– Det er den rollen jeg liker best, og jeg håper at det blir min rolle. Jeg har fortjent muligheten nå, og så blir det opp til meg å gripe den, sier Selnæs.

Høyere tempo



Den tidligere Rosenborg-profilen nyter at det står mye på spill i Baku.

– Det er artigere når det er kamper som betyr noe. Jeg blir ikke så veldig nervøs. Jeg klarer å bevare roen. Det blir veldig artig, sier han.

Trønderen har blitt så sentral på Saint-Etienne at alt handler om å være klar til kampene.

– Det blir liten tid til egentrening. Det er to knalltøffe kamper i uken i Frankrike, og det er en utrolig tung belastning. Jeg har nok med de to kampene og treningene som er der – og det er en veldig fysisk liga, sier han.

– Det nivået jeg spiller på nå er utrolig lærerikt for meg. Jeg får et annet tempo i kroppen, både med og uten ball. Jeg lærer meg å gjøre ting fortere. Det er jeg nødt til å gjøre hvis jeg skal overleve i den ligaen.

– Så du mener at det ikke er tid til egentrening?

– Jo, det mener jeg at det er. Men nå er det første året for meg, og jeg spiller så ofte at det blir litt nok for muskulaturen min. Jeg har ikke fått lov til å stå igjen etter trening. Men når kroppen min blir vant til belastning, så er det noe jeg vil gjøre.

– Kommer du til å være den spilleren som er mest borti ballen i kveldens oppgjør?

– Det kommer an på kampbildet. Det er typisk at lag ønsker å sone ut sånne spillere. Vi får se. Det er det jeg vil – å komme meg så mye på ball som mulig.

