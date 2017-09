Se – Solbakken ser norske lyspunkter!

Ståle Solbakken (49) er ikke med i hylekoret som latterliggjør norsk fotball etter det verste landslagstapet på 45 år.

– Jeg er hundre prosent sikker på at Norge kommer til å være med å kjempe om en plass i EM i 2020, sier han.

FC Københavns trener kunne blitt ny landslagssjef i vinter, hvis han hadde ønsket det, og kanskje er Solbakken lettet over at valget hans endte opp på et «nei, takk».

Likevel: Han mener at situasjonen ser lysere ut for norsk fotball enn det så ut som på Mercedes-Benz-Arena i Stuttgart.

– Jeg tror Lars Lagerbäck i sine verste mareritt hadde tenkt at dette kunne skje, og jeg tror at han tar dette tapet med ganske stor ro, sier Solbakken.

Han så selvsagt det samme som alle andre, et norsk lag som ble fullstendig avkledd. Samtidig mener Solbakken at man må se nederlaget i et større perspektiv.

– Jeg synes Norge hadde hatt fin fremgang frem til nå under Lagerbäck, men det er klart at vi blir bombet litt tilbake til start med et slikt tap. Men dette er noe som ofte kan skje med helt nye lag, jeg merker det litt i FCK nå også. Når det først går imot, og «hierarkiet» ikke har satt seg, sentrallinjen er helt ny, det er en ny stopperkonstellasjon, da er man fort ute å kjøre når det ramler sammen. Et mer rutinert lag hadde greid å senke seg, ta seg sammen. Nå var det en gjeng spillere som ikke har vært sammen når det har blåst før, sier han.

– Det er aldri en velsignelse å tape så mye, men det viser en gang for alle hvor vi står, selv om det ikke er disse nasjonene (Tyskland og de aller beste) vi skal måle oss mot. Det er om 12-13 måneder sentrallinjen i Lagerbäcks lag skal være på plass. Det har vært ideen hele veien. Det er da dette skal bedømmes.

Solbakken ser flere positive ting, og han snakker spesielt varmt om én spiller:

– Jeg må bare si at Joshua King er blitt en veldig god spiss, han er på helt annet nivå nå enn for et drøyt år siden. Han jobber hardere, er mer direkte og distinkt og han er blitt en god avslutter. Når neste kvalik starter er Sander Berge ett år eldre, Ole Selnæs har vokst mer, Stefan Johansen har en lederrolle i Fulham, Rune Jarstein er en veldig god keeper.

– Det største problemet er den bakre fireren. Der er det for mye rot, for lite «no-nonsense». Vi må få etablert et stopperpar, og vi må ta ut folk i feltet, der er det veldig mye å gå på.

– Duellkraft altså?

– Ja, og posisjonering. De må stå riktig når de får kroppskontakt, og innlegg er i alt for stor grad en trussel. Det kan gå for fort i enkelte faser ute på banen, men vi må kunne tåle å få innlegg mot. Men dette er Lagerbäck spesialist på, så det har jeg tro på at det er mulig å ordne opp i.

MÅ LUKES BORT: Thomas Müller slår inn og Timo Werner vinner duellen med Omar Elabdellaoui. Norge må bli mye bedre til å rydde unna foran eget mål, sier Ståle Solbakken. Foto: AP

– Mener du Martin Ødegaard bør inn?

– Jeg har ikke sett ett minutt av ham i Heerenveen, men ser jo at rapportene tilsier at det går riktig vei. Og han er også ett år eldre når EM-kvalifiseringen starter.

– Du føler deg sikker på at Norge vil være med i kampen om en EM-plass?

– Hundre prosent sikker. NFF har ansatt en god mann, og de skal bare støtte ham videre. Fotball er en øyeblikksgreie. Nå er det mørkt, men med 2-0 hjemme mot Nord-Irland i den siste kampen, en god treningskamp på vinteren så er mye optimisme tilbake.

– Kan all negativiteten rundt landslaget gå utover selvtilliten?

– Ja, kanskje. Før i tiden sto «svaret» i VG og Dagbladet, nå står det overalt. Sønnen min sier at det er folk på Twitter som vil ha meg sparket i FCK etter en dårlig seriestart. Men det kan jeg jo ikke bry meg om. Og spillerne er vant til sosiale medier og må tåle det, sier Solbakken.