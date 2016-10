Se her Høgmo, slik kan Norge gå til VM!

Det har skjedd større mirakler, som det heter, og teoretisk er det ingen ting i veien for at Norge kan ende opp i Russland-VM om 20 måneder.

Alt handler å bli nummer to bak Tyskland (med 99,9 prosent sikkerhet). Da kan det bli playoff-mulighet, så sant man ikke blir dårligst av de ni gruppetoerne. De åtte beste spiller om de fire siste europeiske VM-plassene.

Siden 1998-VM har det vært tre poeng for seier i kvalifiseringene. Til sammen 30 kvalik-grupper i Europa har inneholdt seks lag (som nå).

• • I disse har det aldri skjedd at en nasjon har åpnet med to tap, slik Norge gjorde denne høsten, og blitt blant de to beste.

• • Tre ganger har en nasjon åpnet med tre poeng (som Norge nå) eller færre, etter tre kamper:

Danmark sto med to poeng etter tre kamper i 2014-kvalifiseringen. Endte på annenplass, men 16 poeng var dårligst blant toerne og holdt ikke til playoff.

Ukraina sto også med to poeng etter tre kamper i den samme kvalifiseringen. Kom voldsomt tilbake, endte på annenplass med 21 poeng og spilte playoff.

Bosnia-Hercegovina hadde tre poeng etter tre kamper i 2010-kvaliken, men hadde hatt tapt de to verste bortekampene (Spania og Tyrkia). Endte på 19 poeng og spilte playoff.

KOM TILBAKE: Åge Hareides landslag åpnet med ett poeng på de to første kampene i kvaliken til 2006-VM, men vant de to neste og endte på annenplass med 18 poeng. Her fra 1-1-kampen mot Hviterussland i runde to. På benken fortviler assistent Stig Inge Bjørnebye, keepertrener Jørn Jamtfall, administrativ leder Guttorm Dilling og lege Thor Einar Andersen. Ute på banen Frode Johnsen. Foto: TOR RICHARDSEN, NTB SCANPIX

Landslagets tre poeng er faktisk nøyaktig på det norske snittet fra de fem siste VM-kvalifiseringene, der dette er den lite imponerende poengrekken etter tre kamper: 2-4-2-4-3.

Nå gjenstår syv kamper. Bortemøtet med Tyskland er det nesten bare å anse som tapt. Da er det 18 poeng igjen å kjempe om.

Drøyt 20 poeng (20,2) er det man i snitt trenger for å bli nummer to i VM-gruppene som har inneholdt seks lag. Skal Norge nå det snittet, må alle de gjenværende kampene (minus Tyskland borte) vinnes.

Norges gjenstående VM-kval-kamper: Tsjekkia (b), Nord-Irland (b), Tsjekkia (h), Aserbajdsjan (h), Tyskland (b), San Marino (b), Nord-Irland (h).

Men det er jo mulig å komme til VM uten 20 poeng også:

• • Island og Kroatia ble begge nummer to med 17 poeng, og fikk playoff-plass, i forrige VM-kvalik. Romania det samme med 19 poeng.

• • Foran VM i 2010 fikk Irland playoff med 18 poeng, Portugal og Bosnia-Hercegovina med 19.

• • Sveits og Norge ble begge nummer to med 18 poeng foran VM i 2006.

• • Ukraina ble nummer to med 17 poeng foran VM i 2002.

• • Irland ble nummer to med 18 poeng foran VM i 1998.

Med andre ord ser det ut som det er dette som gjelder for Norge i de seks resterende kampene (da holdes fortsatt oppgjøret i Tyskland utenom):

• • Med seier i alle seks og 21 poeng totalt, er det meget stor sannsynlighet for at det både blir annenplass i gruppen og playoff.

• • Med seier i fem kamper og én uavgjort, og 19 poeng holder til annenplass, er det en god sjanse for playoff.

• • Med fem seire og ett tap, og 18 poeng holder til annenplass, er det håp om playoff.

• • Dersom Norge vinner fem og spiller én uavgjort, er det trolig ingen mulighet til hverken annenplass eller playoff. Selv om det finnes ett unntak: Estland hadde 16 poeng, var den syvende beste av ni toere og spilte playoff til EM i 2012. Danmark ble nummer to med 16 poeng i forrige VM-kvalik, da holdt det akkurat ikke til å få en playoff-sjanse.

NORSK HALMSTRÅ: Island og Kroatia møttes i playoff-kamp foran VM i Brasil i 2014. Begge ble nummer to i sin gruppe med 17 poeng. Her fra venstre Luka Modric, Kolbeinn Sigthorsson, Vedran Corluka (med ryggen til) og Ivan Rakitic. Kroatia vant 2-0 sammenlagt. Foto: AFP

PS 1: Nå er det jo nødvendigvis ett lag som må bli nummer to, og Norges fordel er at de antatt hardeste konkurrentene Nord-Irland og Tsjekkia også har åpnet svært beskjedent, med henholdsvis fire og to poeng.

PS 2: For første gang er det like mange lag i alle kvalifiseringsgruppene, men resultatene mot tabelljumboen skal likevel tas bort når toerne rangeres mot hverandre. For annetlaget i Norges gruppe betyr det nesten garantert «minus seks poeng» (San Marino-kampene). Kroatia fikk den siste playoffplassen med 11 poeng (etter fratrekk) foran 2014-VM, Irland fikk den siste med 12 poeng (etter fratrekk) foran 2010-VM.

PS 3: Dersom Norge mot alle odds skulle ende i en playoff, så er ikke historien på norsk side: Tre forsøk (2003, 2005 og 2015) har gitt tre tap.