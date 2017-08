Sander Berge om Sevilla-bud: – Gledelig

Sander Berge (19) gleder seg over den store interessen som omringer ham bare timer før overgangsvinduet stenger.

VG meldte mandag om et bud på drøye 110 millioner kroner fra den spanske Champions League-klubben Sevilla.

– Det er selvfølgelig en veldig stor anerkjennelse. At Sevilla viser så stor interesse, er gledelig. Det viser at det jeg gjør i hverdagen og viser i kampen, er bra, og at utviklingen går i riktig retning, sier Berge til VG.

Bakgrunn: Spansk storklubb byr 110 millioner for Berge

Han hevder at han ikke bruker mye tid og fokus på overgangsryktene som svirrer rundt ham. Klubber fra en rekke store ligaer inkludert England er, etter det VG kjenner til, svært interessert i den tårnhøye midtbanespilleren fra Asker. Flere bud på tampen av overgangsvinduet er ikke å utelukke.

– Nå er jeg på landslagssamling. Det andre får bli mellom klubber, og agenten tar seg av den biten helt til det blir konkret, sier Berge.

Les også: Joshua King slakter norske fotballeksperter

Spillerens agent, Mike Kjølø, ønsker ikke å kommentere de pågående overgangsspekulasjonene.

Ifølge belgiske kilder skal Genk fortsatt være fast bestemt på at den norske 19-åringen ikke er til salgs, slik sportsdirektør Dimitri De Condé understreket overfor VG tidligere i sommer.

Har en plan ved overgang

Men skulle Sevilla, eller noen andre, komme til enighet med den belgiske klubben denne uken, kan Berge bli tvunget til å forlate landslagssamlingen for å få i land en overgang.

– Har du snakket med Lars Lagerbäck om hva som skjer hvis det skulle bli enighet om en overgang?

– Vi har en åpen og fin dialog hele veien, så vi er klare på hva som skjer hvis enhver ting skulle oppstå. Sånn er det i fotballen, man vet aldri hva som kan skje den neste dagen. Men det blir vanskelig å være såpass i forkant av situasjonen. Hvis det blir en realitet, så tar vi det der og da. Enn så lenge står agenten og klubben med sitt, sier Berge.

Lagerbäck om Sander Berge: Forstår om han vil til Sevilla

På tirsdagens pressekonferanse fikk Lagerbäck spørsmål om hvorvidt Berge vil få tillatelse til å forlate samlingen for å fullføre et klubbskifte.

– Jeg har pratet med Sander om hvordan vi skal håndtere det hvis det skjer noe. Vi er enige om det. Hvis det skjer noe ekstraordinært, så kan han forlate en landslagssamling i to eller fire timer om det ikke påvirker en prestasjon. Men handler det om en spillerovergang, så er det vel signatur og medisinsk sjekk som må i orden, og det kan løses på andre måter enn at han må ut og reise, sa den svenske landslagssjefen.

Mener overgangsmarkedet er «vanvidd»

Berge er på ingen måte den eneste tenåringen unggutten som er involvert i det elleville europeiske overgangsmarkedet denne sommeren. I forrige uke hentet Barcelona den franske vingen Ousmane Dembélé, som er født året før Berge, for en pris som kan bli opptil 1,36 million kroner.

Og PSG er i ferd med å kjøpe vidunderbarnet Kylian Mbappé, som er ti måneder yngre enn Berge, for tidenes nest største overgangssum: 1,7 milliard kroner.

– Det er jo helt spinnville summer. Det er kult å se at det er så mange unge fotballspillere som går til store klubber, men at fotballen har dreid seg i den retningen, er litt vanvidd, sier Berge.

– Synes du at 12 millioner euro er litt lite for Sander Berge når jevnaldrende spillere selges for ti ganger så mye?

– Nei, på ingen måte. På ingen måte, svarer en lattermild Berge på VGs spøkefulle spørsmål.