Sander Berge og storebroren storspiller i hver sin idrett

Mens Sander Berge (19) spiller for landslaget og Genk i belgisk fotball, er storebror Aksel Bolin (26) en av de beste basketballspillerne i Norge. Begge er inspirert av hverandre.

– Aksel har betydd og betyr enormt mye for meg. Han har vært et forbilde for meg hele veien både på og utenfor banen, i tillegg til å være min nærmeste venn.



Det sier landslagsspiller Sander Berge til VG om broren Aksel Bolin, som er kanskje Norges beste basketspiller for tiden.

Brødreparet er i hvert sitt land og driver med hver sin idrett, og gjør det svært godt på sine respektive arenaer. Sander er fast på belgiske Genk som ligger på 9.plass i Jupiler League, mens Aksel har begynt BLNO-sesongen for Asker Aliens med vanvittig imponerende tall:

26 poeng, 9 returer og 5 assists mot Bærum, og mot Frøya 19 poeng, 28 (!) returer og 4 assists. Med et snitt på rundt 30 minutter per kamp er det ekstreme tall.

– Han har alltid pushet meg



Sander, som heter Berge, og med det har tatt faren sitt etternavn (Åsmund Berge, tidligere landslagsspiller i basketball), forteller om et godt vennskap som har vært der siden barndommen, selv om det er syv år mellom brødrene.

FAST I GENK: Sander Berge er fast i Genk og har fått fem A-landskamper for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Aksel har alltid «pushet» og utfordret meg gjennom å ta meg med på både fotball- og basketbanen. Han dro meg med og jeg fikk holde på sammen med de store gutta. Vi har begge hatt en iver til å utvikle oss. I tillegg har vi fått støtte, oppfølging og tilrettelegging hjemmefra.

Også Aksel forteller om et sterkt konkurranseinstinkt fra ung alder.

– Sander og jeg har alltid knivet i alt som har med konkurranse å gjøre. Vi er nok spesielt begavet i ballsport gjennom gode gener og mye trening og lek.

Prøver å holde mye kontakt

Aksel, som bruker Bolin som er morens etternavn (Linnea Bolin, tidligere landslagsspiller i basket for Sverige), forteller at han og Sander prøver å holde mye kontakt med hverandre. Dette er lettere nå enn da han spilte collegebasket i USA, med tanke på tidsforskjellen på syv timer.

– Vi prater og holder kontakt via sosiale medier og FaceTime. Vi har alltid noen lengre samtaler i slutten av uken om hva som har vært bra og ikke. Vi er jo begge veldig interessert i både fotball og basket, så det går mye i Premier League og NBA.

Og brødrene er veldig glad på hverandres vegne når det kommer til suksessen de har hatt i det siste.

– Det er ekstremt gøy å se Sander lykkes så godt med fotballen og at han får igjen for all den innsatsen han har lagt ned, sier Aksel om Sander.

MVP: Aksel Bolin ble kåret til finalens beste spiller i 2016-finalen med 28 poeng og 12 returer da Centrum slo Gimle 87-74. Foto: Privat

– At han nå storkoser seg med å spille basket i BLNO syntes jeg er helt konge. Det gleder meg å se hvor god han er, og at han har det så fett med sine beste kamerater i Aliens. Etter å fulgt han på college i fire år så er det kult å se han i Norge igjen, sier Sander om Aksel.

Aksel stortrives med å være hjemme i Norge etter flere år i USA, og har god tro på at den norske basketligaen kan vokse igjen.

– Både ligaen, spillerne og medias dekning av BLNO er på vei oppover. Det er jo mange av oss i de gyldne 89-90-91 årgangene som er hjemme igjen etter flere år utenlands på college og proffspill. Det var kult med TV 2-visning av NM-finalen i april. Det håper jeg fortsetter, sier Aksel, som ble kåret til finalens beste spiller med 28 poeng og 12 returer.

PS! Asker Aliens møter Kongsberg Miners i Kongsberghallen torsdag 19.00, i en kamp det er ventet oppimot 1000 tilskuere.