Sander Berge: – Man føler seg hjelpesløs

STUTTGART (VG) (Tyskland - Norge 6-0) De norske spillerne fortalte om 90 grusomme minutter mot de tyske verdensstjernene.

– Det var ganske grusomt når de begynte å sette scoring på scoring. Man føler seg hjelpesløs. Det føltes som de var flere enn elleve spillere. Vi kom aldri opp i ballfører og man lurte hele tiden på hva som skjedde rundt deg. Det er kjedelig å ikke få til noe av vårt spill, sier Sander Berge til VG – etter 6-0 tapet for Tyskland i VM-kvalifiseringen.

19-åringen fikk en tøff jobb sammen med resten av den norske midtbanen. Rundt ham og midtbanefireren gjorde Toni Kroos, Mesut Özil og Tomas Müller – for å nevne noen – akkurat som de ville.

– Pinlig?

– Ja, det blir det. 6-0 skal ikke skje, selv om du møter verdens beste fotballnasjon, sier Berge, som ble tatt av til pause av landslagssjef Lagerbäck.

– Det er en grusom følelse å løpe utpå der og føle at du ikke får til noe. Jeg vet ikke hvordan man skal beskrive den følelsen. Man prøver å gjøre det beste ut av det, men det var ganske tungt utpå der, sier Asker-gutten.

Groveste jeg har vært med på



Stemningen blant de norske spillerne var naturligvis elendig etter ydmykelsen i Stuttgart. Det stod 3-0 allerede etter 21 minutter. Like før pause scoret tyskerne sitt fjerde, før «Die Mannschaft» scoret to til etter hvilen.

På rekke og rad kom landslagsspillerne og fortalte om vonde minutter.

– Jeg tror det er det groveste jeg har vært med på. Vi gjør det lett for dem også. De kommer for å vinne kampen og de var «på», sier Joshua King, mannen med den eneste målsjansen for Norge, på spørsmål om han noen gang har følt seg så underlegen i en kamp før.

– Verste 90 minuttene



Mats Møller Dæhli forteller at opplevelsen var «tung», men «forsøkte å bite tennene sammen underveis».

– Taktisk og fysisk var vi ikke bra nok. Og ikke med ballen. Og så var de veldig gode, sier han på spørsmål om han så for seg at Norge skulle være så langt unna.

Selve kampen beskriver han slik:

– Det var helt forferdelig. De verste 90 minuttene av min fotballkarriere. Vi var ikke i nærheten på noen områder. Vi må hjem og øve, sier St. Pauli-spilleren.

– Det funket ikke i dag og det må vi være ærlige å si. Vi får egentlig bare legge oss paddeflate. Jeg syns dette var pinlig og vi må bare beklage.

Norges sisteskanse Rune Almenning Jarstein var heller ikke høyt oppe etter tapet. Selv med et par gode redninger, måtte han se seks baller suse i nettet bak seg.

– Det er lenge siden jeg har følt meg så liten som i dag. Vi ble rundspilt til tider. De var kjappe og vi var for trege i bevegelsene, slurvete med pasningene og litt på etterskudd, sa Jarstein til VGTV.

En ordknapp og tydelig skuffet Omar Elabdellaoue sa noen raske ord i pressesonen før han forsvant videre inn i garderoben.

– Det var veldig ydmykende. Resultatet snakker for seg selv, sa høyrebacken og uttrykte at det var spesielt skuffende at Norge fremstod så svake i duellspillet.