SAN MARINO (VG) Det er bare en drøy måned siden overgangsvinduet stengte. Men spekulasjonene rundt Sander Berge (19) har allerede blusset opp igjen.

Det er ikke hver dag en norsk fotballspiller pryder hele forsiden til en utenlandsk avis, men dette er en slik dag: «Kommer tilbake for Berge», skriver spanske Estadio Deportivo på fronten til tirsdagens papiravis, med et stort bilde av Asker-gutten i norsk landslagstøy.

Ekspert: – Aldri sett Lagerbäck sånn

– Det gir meg positive følelser. Det skaper litt entusiasme og energi og kan gi en positiv boost, sier Sander Berge til VG etter tirsdagens treningsøkt i solfylte San Marino.

FORSIDEGUTT: Sander Berge pryder dagens forside av den spanske avisen Estadio Deportivo. Foto: Faksimile , Estadio Deportivo

Avisen skriver at den spanske storklubben Sevilla, som ikke lyktes i å signere Berge i sommer, forbereder seg på å gjøre et seriøst framstøt for å sikre seg Genks midtbanespiller allerede i januar.

– Kan det skje noe i januar?



– Det er vanskelig å si. Nå har ikke jeg snakket med Genk eller forberedt noe rundt det neste overgangsvinduet. Det er en god stund til, så det blir vanskelig å spekulere i det akkurat nå, sier 19-åringen.

Sevilla ser angivelig på Berge som erstatteren til Premier League-aktuelle Steven N'Zonzi.

Genk-sjef: Ville ikke solgt Berge for 300 mill.

Ifølge Estadio Deportivo skal Genk være mer villige til å selge Berge i januar enn de var i sommer, «selv om prisen fortsatt er høy», skriver avisen. Genks administrerende direktør har tidligere uttalt at han ikke ville solgt nordmannen for 300 millioner kroner.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Sander Berges agenter Mike Kjølø og Morten Wivestad.

Slik er det å dekke et av verdens dårligste landslag:

Saken oppdateres!