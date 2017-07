Sander Berge ble sjokkert av overgangsrykter: – Helt uvirkelig

For nøyaktig et halvt år siden hadde Sander Berge (19) nettopp forlatt Vålerenga. Nå snakkes det om Arsenal, Sevilla, Monaco og hundrevis av millioner.

– Det er litt surrealistisk for meg å sitte midt oppi det hele når det har gått så raskt. Det har tatt litt av. Alt har egentlig gått litt over styr, og når man tenker på at det bare har gått seks måneder, er det helt spinnvilt, sier Berge.

Les mer: Genk-sjef nekter å selge Sander Berge

Han snakker med VG fra leiligheten i Genk, nordøst i Belgia, etter en hektisk første dag på jobb etter sommerferien. Etter en dag med løpstester, kroppsundersøkelser, møter og en lang tur i butikken for å fylle kjøleskapet, tar han seg god tid til å snakke om en sommer full av oppmerksomhet og overgangsrykter.

Det har gått drøye to uker siden britiske Mirror plutselig skrev at Arsenal vurderte å legge inn et bud på den høyreiste Asker-gutten. Han innrømmer at det kom som en overraskelse.

– Jeg ble tatt på sengen og sjokkert selv, det innrømmer jeg. Selv om aviser kan skrive hva som helst uten at det behøver å være sant, og at jeg tok det med en klype salt, så er det noe man leser med et smil om munnen, sier Berge, som torsdag skal snakke med Genk om hva som skjer videre.

Les også: Lagerbäck advarer Berge

Interessen fra Arsenal er i aller høyeste grad reell, etter det VG erfarer. Men den er foreløpig ikke like konkret som interessen fra den spanske storklubben Sevilla.

Sjekk hvorfor Lagerbäck mener Berge må bli «mer egoistisk»:

«La Liga-frelst»

Etter det VG kjenner til, har Andalucia-klubben, som skal spille Champions League-playoff senere i sommer, lagt inn flere bud på Berge. Det siste skal ha en ramme som kan nå nesten 145 millioner kroner, avhengig av ulike bonuser. Det er en prislapp som får hovedpersonen selv til å gni seg i øynene.

– Det er helt uvirkelig. Man blir litt tom for ord når man hører eller leser noe sånt. Nå vet ikke jeg om det stemmer, men det fremstår nesten helt utenkelig for meg, sier Genk-spilleren, som var på familieferie på Ibiza før han reiste tilbake til fotballhverdagen:

Mens nordmenn flest stort sett føler sterk tilhørighet til engelsk Premier League, lot Sander Berge seg raskt målbinde av spansk fotball. Han forteller at stemmene til La Liga-kommentatorene Magnar Kvalvik, Petter Veland og Morten Langli har preget oppveksten.

– Alle likte Manchester United da jeg vokste opp, men jeg kom tidlig over La Liga. Det er spansk fotball jeg har sett mest på. Jeg er La Liga-frelst, det er den ligaen som har begeistret og imponert meg mest, sier Berge.

Fått det med deg? Thorstvedt tror King blir Tottenham-spiller

Som sier følgende om interessen fra Sevilla:

– De spiller kul fotball og er et veldig sterkt lag som nylig vant Europa League tre år på rad. Det er smigrende og veldig moro å lese at en slik klubb er interessert. Det er noe man tar med seg i hverdagen, og som viser at alt er mulig om man jobber hardt.

Sjekk dette frekke (og hemmelige) Stabæk-trekket:

– Vanskelig å utelukke noe

I tillegg til Arsenal og Sevilla, er Monaco, Atalanta og Everton blant klubbene som har signalisert at de er interesserte i 19-åringen.

Men Genk er svært tydelige; de ønsker ikke å selge sin norske juvel. «Sander blir værende i Genk. Vi er ikke åpne for en overgang i dette overgangsvinduet», sa sportsdirektør Dimitri De Condé til VG tirsdag.

– At klubben står på det, viser bare at det jeg har levert, og at de er fornøyd med meg. Det er bare gledelig at de vil ha meg der, sier Berge selv.

– Er du like bestemt som klubben på at du ikke skal bli solgt?

– Jeg tar det litt som det kommer. Det er mange mennesker rundt meg som tar del i det, og hvis det blir et valg, så tar jeg det valget når det må til. I dagens fotball er det vanskelig å utelukke noe som helst, men jeg er Genk-spiller nå.

KOMÉT: Sander Berge, her under Europa League-kamp mot Gent, ble raskt en nøkkelspiller for belgiske Genk. Foto: Francois Lenoir , Reuters

Genk nådde kvartfinalen i Europa League forrige sesong, men klarte ikke å kvalifisere seg for Europa til den kommende sesongen. Selv om han er ønsket av klubber som skal spille i Champions League, hevder Berge at mangelen på Europa-fotball ikke påvirker ham.

– Det er litt både óg. Europa-spillet fra forrige sesong ga veldig mersmak, men jeg vet at den belgiske ligaen har et godt nivå. Det veier litt opp, sier han.

– Føler du noen ganger at det kan være «nå eller aldri» når det dukker opp muligheter som denne sommeren?

– Man prøver bare å sette seg inn i enhver situasjon for å være forberedt og klar på å ta et eventuelt valg, men jeg føler ikke at jeg er i den situasjonen ennå. Jeg er nettopp ferdig med ferien og tenker ikke på annet enn at jeg er Genk-spiller. Men du vet jo aldri i fotballen, én dag er du skadet, den neste er spiller du bra i en god liga. Du skal ha litt flaks for å lykkes.