ULLEVAAL (VG) Nå er den kommet: Lars Lagerbäcks første tropp som norsk landslagssjef. Sander Berge er med blant de 24. Det er ikke Martin Ødegaard.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse og som jeg er veldig stolt av at jeg får til nå, og som jeg virkelig vil. Det er veldig spennende å få muligheten under Lagerbäck, han har veldig gode resultater å vise til. Det lover veldig bra med den gruppa vi har nå. Norge har noe spennende på gang, og mange spillere gjør det bra i utlandet og er på vei opp og frem, sier Berge til TV 2.

Norge spiller VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland i Belfast 26. mars. Dette er troppen som samles:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Nyland.

Forsvarsspillere: Jonas Svensson, Omar Elabdellaoui, Fredrik Semb Berge, Vegar Eggen Hedenstad, Jørgen Skjelvik, Gustav Valsvik, Even Hovland, Tore Reginiussen.

Midtbanespillere: Sander Berge, Jo Inge Berget, Veton Berisha, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Anders Konradsen, Håvard Nordtveit.

Angrepsspillere: Adama Diomande, Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Søderlund.

Artikkelen fortsetter under videoen

Derfor er Berge tatt ut

Lagerbäck vil foreløpig ikke si noe om hvem som skal være kaptein.

Om uttaket av Sander Berge, sier den nye landslagssjefen:

– Det er nesten ikke mulig å komme utenom Sander som han har spilt. Per Joar (Hansen) har også sett ham live. Det kjennes som om Sander er en spiller som konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Men han er 19 år, og det blir spennende å se han når vi samles, sier Lars Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse.

Les også: Slik vurderer VG de landslagsaktuelle spillerne

– Jeg synes han har alle egenskaper som trengs. Han er en allround-spiller og har en spilleforståelse som er interessant. Og han er stor, utdyper svensken.

Valget av den 19 år gamle midtbanespilleren opplever Max-ekspert Bengt Eriksen som naturlig.

– Det er logisk. Han er i slag. Han spiller en sentral og god rolle på et Genk-lag som er i Europa League, og det er ikke vanlig kost for norske spillere. Han er klok og rolig. Derfor tenker jeg ikke så mye på om han er 19 år eller 21 år, sier Eriksen til VG.

Artikkelen fortsetter under videoen



Vraket Ødegaard

På spørsmål om hvorfor ikke Martin Ødegaard er med, svarer Lagerbäck:

– Jeg har mer nytte av den type spillere som jeg har er tatt ut i en kamp som Nord-Irland på bortebane.

– Ingenting er låst for all fremtid, sier Lagerbäck om muligheten for at Martin Ødegaard kommer inn til senere kamper.

Les også: Selnæs er utestengt i fire kamper

– Dels avhenger det av hva de gjør i klubblaget, dels i landslaget. Det er alltid rom for ulike spillertyper. Men vi må ta et valg om hvem som er best. Det kan også være at det er bedre om Ødegaard spiller 90 minutter U-kamp enn å sitte på benken på A-laget, sier den norske landslagssjefen.

– I A-landslagssammenheng er han fremdeles som en joker å regne. Han har ikke etablert seg enda. Derfor blir han avhengig av hvordan han gjør det i Heerenveen, og der har Lagerbäck nok sett mer av han enn meg. De er nok sikre på at at han ikke er den rette å ta med nå, sier Eriksen.

Glad for å ha King

Laget har en gjennomsnittsalder på 26,25 år og de har i snitt 16,4 landskamper.

– Joshua King har individuelle egenskaper, og han er ikke gammel heller. Det føles veldig bra å ha en sånn spiller i troppen, sier Lagerbäck om Premier League-spissen.

Les også: Norge slo San Marino 4-1

Gjennomsnittshøyden på spillerne er 183 cm. Lagerbäck ble spurt om høyden har noe å si:

– Lengde har en viss betydning, men det er ikke avgjørende. Men vi vet at vi i Belfast kommer til å stå overfor x antall innlegg og x antall faste situasjoner. Så da må en ha den styrken for å forsvare seg.

– Men generelt handler det om å ha ulike typer spillere som kan forandre matchbildet.

Fikk to nei

To profilerte norske spillere har sagt nei takk til landslaget: midtbanespillerne Per Ciljan Skjelbred (29) og Alexander Tettey (30). Begge har erfaring fra store ligaer og kan bli vanskelige å erstatte.

Lagerbäck satte opp en liste på i alt 37 spillere som – som han selv sa – «var mer eller mindre aktuelle» for en landslagstropp. Nå er 24 av dem valgt.

Det hersker stor spenning - og forventninger - til Lagerbäck som ny norsk landslagssjef. Svensken ble presentert som Per-Mathias Høgmos etterfølger den 1. februar.

Les også: Sander Berge sentral i Genk

– Har en utfordring

Norge har i øyeblikket tre poeng av 12 mulige i VM-gruppen. Det ble seier mot San Marino, men tap mot Tyskland, Aserbajdsjan og Tsjekkia. Det betyr at Norges muligheter til å nå VM-sluttspillet ikke er særlig store. Norge har ikke vært i et eneste herresluttspill siden EM i 2000.

– Tabellen viser at vi har en utfordring. Det kreves at vi vinner fem av seks kamper for å gå til playoff. Det er forutsetningene, sier Lagerbäck på pressekonferansen.

I øyeblikket ligger det norske landslaget som nummer 81 på FIFA-rankingen.

Lagerbäck er glad for at han nå får en uke å forberede laget på.

– Du har så liten påvirkning under en kamp, så du skal prøve å gjøre alt så optimalt som mulig på forhånd. Jeg pleier å si at 90 prosent av trenerjobben gjøres før matchen.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb sa i starten av pressekonferansen at A-landslaget har prioritet for unge spillere (som kan spille for yngre landslag) - dersom de er ganske nær ved å være med i en startoppstilling.

Slik spilles Norges A-landskamper fotball menn i år:

26. mars: Nord- Irland (b, VM-kval)

10. juni: Tsjekkia (h, VM-kval)

13. juni: Sverige (h)

1. september: Aserbajdsjan (h, VM-kval)

4. september: Tyskland (b, VM-kval)

5. oktober: San Marino (b, VM-kval)

8. oktober: Nord-Irland (h, VM-kval).