San Marino har vunnet én landskamp - de har forsøkt 137 ganger

SANDVIKA (VG) De står på butikk, jobber i bank eller studerer. Spillerne til San Marino tjener knapt en krone på fotballen.

Det er en gjeng ekte amatører som møter Norge i VM-kvalifisering på Ullevaal tirsdag kveld. Kontrasten mellom de to lagene er enorm.

Mens de fleste av spillerne til landslagssjef Per-Mathias Høgmo tjener millioner i årslønn som profesjonelle fotballspillere i de store europeiske ligaene – er det fulltidsjobb og fotball på si – som er realiteten for San Marino.

Dette gjør San Marino-laget Aldo Simoncini (keeper) Yrke: Bankfunksjonær Marco Berardi (forsvar) Yrke: Student Fabio Vitaiolo (forsvar)) Yrke: Butikkmedarbeider Davide Simoncini (forsvar) It-konsulent Yrke: Alessandro Della Valle (forsvar) Yrke: Forretningsmann Mirko Palazzi (forsvar) Yrke: Arbeidsledig José Hirsch (midtbane) Yrke: Butikkmedarbeider Luca Tosi (midtbane) Yrke: Butikkmedarbeider Matteo Coppini (midtbane) Yrke: Selvstendig næringsdrivende Matteo Vitaioli (midtbane) Yrke: Butikkmedarbeider Mattia Stefanelli (angrep) Yrke: Forretningsmann

Men to ting har laget fra den europeiske miniputtestaten (31.000 innbyggere) ved den italienske badebyen Rimini til felles med Norge; de har tapt 0–1 for Aserbajdsjan i VM-kvalifiseringen for Russland-VM i 2018 i høst. Og står med null poeng på to kamper.



– Vi har én spiller på proffkontrakt i landslaget. Det er Filippo Berardi (19). Han er på ungdomslaget til Torino (Serie A). Men ikke med mot Norge på grunn av skade, sier Pierangelo Manzaroli.

Selv er han heltidsansatte i fotballforbundet. Men driften av landslaget er et dugnadsprosjekt. Spillerne går på jobb eller skole på dagtid – og trener på kveldstid. Slik som Norge drev på i «gamle dager».

San Marino ligger fjerde sist på FIFA-rankingen og har bare vunnet én (slo Liechtenstein) av sine 137 landskamper. Målforskjellen er 21–591. For to år siden klarte de 0–0 hjemme mot Litauen. Det var første gang på ti år at landslaget unngikk tap.

I kvaliksammenheng ser statistikken slik ut: Null seirer, tre uavgjort og 120 tap. Manzaroli bekrefter at et par av spillerne som han gjerne skulle hatt med mot Norge er hjemme fordi de ikke kunne ta fri fra jobb.

LUE PÅ: San Marinos landslagssjef Pierangelo Manzaroli kom i lue og varme klær til trening på Ullevaal stadion foran tirsdagens kamp på Ullevaal. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Vi kommer fra en tøff kamp mot Nord-Irland, og fysisk er vi ikke rustet som et profesjonelt lag. Det var mentalt tøft for oss å tape 0-4 i Belfast. Men vi sto lenge imot på 0-1, selv om vi var en spiller mindre enn Nord-Irland i 41 minutter, sier Manzaroli.

Per-Mathias Høgmo sier til VG at det handler om å være tålmodig, og at sjansen for mål øker utover i kampen, viser motstanderes kamphistorikk. På spørsmål på mandagens pressekonferanse om Norge er favoritter gliser landslagssjefen.

– Vi skal definitivt vinne, Ja, vi er favoritter. Det vil gjøre godt med en seier etter tre tap på rad, sier Per-Mathias Høgmo.

Landslagssjefen snakker med myk stemme, og har ikke barbert seg på minst en uke. Og han er ikke akkurat superoptimistisk foran returen til Ullevaal stadion. For 24 år siden spilte han mot Norge da Drillos utvalgte herjet med San Marino. Det ble 10–0 og rekord i mesterskapskvalifisering for Norge.

– Den kampen var egentlig forferdelig. Men som en viktig del av vår historie, så kjemper vi videre. Vi er amatører på papiret, men lidenskapen vår er profesjonell, sier Manzaroli.

Han varsler et stramt defensiv mot Norge. Akkurat som mot Nord-Irland. En 5-4-1 formasjon. Det gjelder å holde nullen så lenge som mulig ifølge Manzaroli.

– Vi har sett Norges kamp mot Aserbajdsjan. Og de som hevder Norge var dårlige tar feil. De er etter mitt syn like gode som Tsjekkia og Nord-Irland. Jeg tror de kommer til å kjempe om annenplass i vår gruppe, sier Pierangelo Manzaroli.