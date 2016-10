Samuelsen ble lovet spilletid – vurderer å bryte med Blackburn

SANDVIKA (VG) Martin Samuelsen (19) fikk garantier om at han ville bli satset på i Blackburn. Nå lurer unggutten på hva som skjer.

– Det er ikke ideelt å spille så lite som jeg har gjort. Sånn er fotballen. Noen ganger tar det litt lengre tid enn andre ganger. Når jeg får sjansen, så skal jeg ta den, sier Samuelsen til VG.

19-åringen er nok en gang med i Per-Mathias Høgmos A-landslagstropp til VM-kvalifisiseringskampene mot Aserbajdsjan (lørdag) og San Marino (tirsdag). Men med en noe frustrerende fotballhverdag i Blackburn tar han ikke det som en selvfølge.

– Det er gledelig å vite at jeg er verdsatt på landslaget, og jeg skal bidra så godt jeg kan, sier tenåringen.

I slutten av august kom nyheten om at den norske West Ham-spilleren gikk til Blackburn på et sesonglangt utlån. Samuelsen gikk til Englands nest øverste divisjon med lovnader om at han skulle få spille.

Les også: Martin fikk «drible-kjeft»: – På grensen til hjernevasking

Kan avslutte i januar



Så langt har det blitt to svært korte innhopp i Championship, og én time med ligacupfotball. Benketilværelsen får Samuelsen til å vurdere sin egen fremtid.

– Jeg er knyttet til klubben ut sesongen, men med en klausul om å avslutte i januar.

– Er det noe du vil benytte deg av hvis du ikke får mer gress under knottene?

– Hvis begge parter ønsker det, så er det naturlig.

Samuelsen kan enkelt dokumentere at han ennå ikke har fått en reell sjanse til å vise seg frem i sin nye klubb.

– Jeg har fått noen innhopp på fem og ti minutter, men det er ikke nok tid til å spille seg inn, sier han.

KOMMENTAR: Høgmo må vrake sin mest betrodde

Pappa Frode Samuelsen synes det er skuffende at Blackburn-manager Owen Coyle har oversett sønnen så langt denne sesongen.

– Han gikk til Blackburn med løfte om å få spille. Han kunne også gått til andre klubber der han fikk spillegaranti. Vi følte oss trygge på at så lenge han fikk muligheten til å vise seg frem, så ville han etablere seg. Den muligheten har ikke kommet. Den venter vi fremdeles på, sier pappa Samuelsen.

Blackburn har startet sesongen fryktelig og ligger for øyeblikket på 22. plass.

– Både vi og folk rundt ham mener at han er god nok til å spille på dette Blackburn-laget. På landslaget kan han få muligheten til å vise det – og han vil gjerne benytte den sjansen om han får muligheten, sier fotballpappaen, som tidlig la til rette for systematisk trening på tekniske detaljer og motorikk for sønnen.

– Er det rart at han ikke har fått muligheten?

– Jeg vil ikke si noe annet enn at jeg har gitt opp å tenke rasjonelt. Det er manageren som tar ut laget, og det forholder Martin seg profesjonelt til.

Bli med hjem til «nye» Martin: – Det var en tøff tid



– For sent å endre



Martin Samuelsen svarer følgende på spørsmål om han føler at han ble lovet mer enn Blackburn har holdt.

– Jeg er jo en lånespiller, så jeg ble jo hentet inn som en forsterkning for spillere de allerede hadde. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å trene hardt og ta sjansen når den kommer.

– Hva tenker du om at flere klubber var interessert?

– Jeg hadde flere alternativ. Jeg valgt som jeg valgte. Det er for sent å gå tilbake å endre på det. Jeg må gjøre det beste ut av situasjonen.

– Hvor viktig er det å få spille mer?

– Jeg gikk jo fire år i City med kun én full kamp. Så spilte jeg 30-40 fulle kamper i fjor. At jeg har gått litt tilbake er ikke noe jeg ønsker. Jeg ønsker å fortsette den stigende kurven.

Martin Samuelsen har vært i den litt spesielle situasjonen at han har vært god nok for A-landslaget, men ikke god nok for U21-landslaget.

VG stilte følgende spørsmål til landslagssjef Per-Mathias Høgmo på onsdagens pressekonferanse:

– Martin Samuelsen er ung, uerfaren og mangler spilletid. Hva er din plan med ham og er det automatikk i at han går til U21 hvis han ikke blir tatt ut på A-landslaget fremover?

– Nå kan jeg ikke spekulere i fremtidige tropper. Det var en balanse da vi tok ut de to troppene fordi vi ønsket å vinne de to kampene med U-landslaget, og dermed få en play off. Samtidig som vi får en best mulig tropp på A-laget. Den type hensyn kan det hende at vi tar også i fremtiden.

– Hva tenker du om spilletiden hans?

– Han er også i den kategorien som vi håper får mer spilletid. Som Martin selv sier: Han ønsker å få sjansen i Blackburn så fort som mulig. Den har uteblitt så langt.

PS! VG har sendt e-post til Blackburn med spørsmål rundt bruken av Samuelsen. Klubben har foreløpig ikke besvart henvendelsen.