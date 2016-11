Rune Bratseth ber Norge sjekke opp Jürgen Klopp-typer

Han mener Ståle Solbakken er den åpenbare kandidaten. Men Rune Bratseth mener Norges Fotballforbund nå bør bruke tid og se om det finnes gode kandidater ute i Europa.

– Jeg synes det er naturlig å sjekke opp rundt den retningen Jürgen Klopp står for. Det er åpenbart at det er blitt jobbet meget godt i Tyskland over lang tid. Etter Klopp kom Thomas Tuchel som har gjort det veldig bra i Dortmund. Du har en Julian Nagelsmann i Hoffenheim. Det kan finnes mer i den retningen, sier Bratseth.

Bare 29 år gamle Nagelsmann har gjort stor suksess etter at han kom inn i Bundesliga i februar. Det samme har Klopp-kopien David Wagner gjort. Han har ført i Huddersfield opp til 3. plass i engelsk Championship. Mens kompisen Klopp i løpet av ett år har ført Liverpool til topps i Premier League.

Bratseth understreker at han ikke foreslår noen av disse navnene.

– Vi må stikke fingeren i jorda og innse at Fotballforbundet ikke har økonomi til å hente store navn og at det norske landslaget heller ikke er attraktivt for trenere som sitter i gode jobber. Men jeg mener at vi må se på hva som finnes i denne retningen. Jürgen Klopp står jo for et 4-3-3-spill med god organisering og mye løping, sier Rune Bratseth.

Vil ha «fort fremoverspill»



Han kaller svenskene Erik Hamrén og Lars Lagerbäck «gode trenere med en bra CV». Men ser ikke for seg at 4-4-2-spillet er fremtiden. Den formasjonen Per-Mathias Høgmo både startet med, avsluttet med og brukte klart mest.

– Jeg har veldig sansen for at det skal gå fort i fremoverspillet. Det beste fra norsk fotball ligger i 4-5-1 og 4-3-3. Det landslaget og Rosenborg har holdt på i sine beste perioder er mye av den samme spillestilen, mener lagkapteinen på Egil Olsens gjennombruddslag fra 1990 til 1994 og Rosenborgs sportsdirektør gjennom nesten 13 år.

Ronny Deila kom akkurat hjem fra to sesonger fylt med både storm og suksess i skotske Celtic. Den ferske Vålerenga-treneren peker på Ståle Solbakken og mener FC København-manageren fyller kravspesifikasjonene Deila lister opp.

– Det viktigste er erfaring fra europeisk fotball og erfaring som leder. Han må være grisetydelig og skal være ansiktet utad for Norge. Det er nødt til å være en person med respekt gjennom kunnskap, erfaring og personlighet, melder Deila til VG.

Telemarkingen synes i utgangspunktet at Norges landslagssjef bør være norsk.

– Men heller en bra utlending enn en dårlig nordmann! For meg er Solbakken et veldig bra alternativ, men hvis han ikke kan, bør vi se til utlandet. For vi har ikke mange trenere med internasjonal erfaring. Vedkommende må være ekstremt rutinert. Du får liten tid til å prege laget, så der ville jeg valgt kynisk, fortsetter Vålerenga-treneren som presiserer at han ikke er interessert i jobben nå.

Foreslår vikar



Bratseth mener Nils Johan Semb & co. er forpliktet til å sette en fot i bakken og løfte blikket etter at Høgmo onsdag sa stopp med rundt fire millioner kroner i lønn ut 2017.

– Det er viktig å se ut av Norge i denne situasjonen. Det finnes miljøer det jobbes veldig bra i. Jeg har ikke finregnet på VM-tabellen. Muligheten for sluttspill er uansett liten. Jeg synes Norges Fotballforbund skal ta seg den tiden de trenger nå. Det er etter ikke feil å gå for en midlertidig løsning når landslaget møter Nord-Irland i mars, om det skulle være nødvendig.

VG erfarer at Ståle Solbakken er Norges førstevalg.

– Jeg ser også for meg at Ståle Solbakken er den mest nærliggende løsningen, sier Rune Bratseth.

Ronny Deila er også opptatt av hvem som skal ansette Høgmos arvtager.

– Det må være et valg tatt av fotballmennesker og sterk kompetanse, sier Ronny Deila.